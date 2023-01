El esperado cambio en la RTO que finalmente se aplicará en Mendoza

Tras largos meses de polémica por la vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), en diálogo con MDZ Radio, el gobernador Rodolfo Suarez anunció que se producirán cambios en la vigencia del trámite. Además aseguró que la decisión no fue por el pedido del PRO, sino por iniciativa propia.

“El PRO no me lo pidió, yo les aseguré que apenas comenzaba el año iba a adaptar el protocolo de Mendoza hasta el tercer año, que no se pide, del tercer al séptimo año el trámite será cada dos años, después del séptimo año será anual”, explicó.

Actualmente en la provincia la RTO se debe realizar en todos los autos que tienen 3 años o más de antigüedad y la vigencia de la oblea es de 1 año. La frecuencia de este trámite a nivel nacional es de 2 años para los vehículos de hasta siete años de antigüedad.

Suarez aseguró que la RTO es una ley nacional, “las obleas las da la Nación, el protocolo que nosotros hacemos para otorgar la Revisión Técnica, lo tenemos que mandar a Nación y esta lo tiene que aprobar”.

En este sentido, ante las críticas y las diversas propuestas que han surgido desde la oposición advirtió que la mayoría no se pueden llevar a cabo ya que hay una “ley desde Nación que hay que cumplirla”.