Potenciar Trabajo: qué hay detrás de los 150 mil planes suspendidos por no validar identidad

Son unas 154.441 las personas del universo de 1.210.571 que no lograron validar su identidad en la auditoría que encargó el Gobierno para saber quién cobra planes en el Potenciar Trabajo y que quedaron suspendidas formalmente a partir de ahora. Victoria Tolosa Paz lo decidió y tuvo el apoyo total de Alberto Fernández, quien le había exigido que despeje las dudas antes de terminar enero. Tras casi dos meses, queda resuelto el 90% de los beneficiarios, alejando los fantasmas de clientelismo con punteros que cobraban planes y los tercerizaban.

La pelota ahora la tiene Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, quien monitorea el plan principal de acción social del Gobierno. "Sabemos ahora la situación patrimonial de ingresos de cada uno y sabemos entonces quiénes precisan el dinero habiendo transparentado el programa", dijo Tolosa Paz en su conferencia de prensa. Son buenos días para quien encabezó la lista de diputados nacionales en Buenos Aires, una de las acciones más osadas de Alberto Fernández frente a Cristina Kirchner, quien nunca aceptó a Tolosa Paz. La ministra de Desarrollo Social sigue siendo de la mesa chica del presidente, la confidencialidad es total y la amistad con su marido, Pepe Albistur, está intacta.

“¿Qué puede ocurrir a partir de esto? Que haya personas que, sabemos, puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Han tenido dificultados y queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró Tolosa Paz, quien anunció la suspensión pero permanece abierto el compás de espera para que la validación llegue al 100%.

El tema tiene una arista política: La Cámpora sigue manteniendo una puja interna junto con Juan Grabois por obtener rédito económico en la repartija de las secretarías y presupuestos de Desarrollo, y es ahí donde Alberto Fernández volvió a apostar por la confianza: no dudó nunca de que con Tolosa Paz no tendría más sorpresas y no confía en La Cámpora, algo que también comparte con la ministra.

En Unidad Piquetera esperan que se lleven a cabo las validaciones correspondientes, y plantean que lo que se está llevando a cabo es un ajuste orquestado por Sergio Massa, el ministro de Economía que "pisa" los planes, como describen al monitoreo de las partidas. Es cierto, a fin de año la propia Tolosa Paz exigió la liberación de algunas partidas atrasadas para evitar conflictos con los piqueteros. Se lo pidió en persona a Massa y se llevó lo que buscaba, fue una cucarda que se puso antes de fin de año.