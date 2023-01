El mensaje de Mercado Pago tras aceptar fallas en el servicio

La empresa Mercado Pago, lamentó las "molestias" que pudo generar a los usuarios la caída del servicio tanto en la firma de pagos como en la plataforma de comercio electrónico, Mercado Libre, durante al menos tres horas esta mañana.



*Mercado Libre y Mercado Pago informan que en los últimos minutos algunos usuarios estuvieron experimentando interrupciones en la operatoria de pagos, cobros y transferencias de dinero", difundió oficialmente la empresa.



Agregaron que "los servicios ya se están normalizando. Lamentamos las molestias que esto pudo generar".

En los últimos minutos algunos usuarios estuvieron experimentando interrupciones en la operatoria de pagos, cobros y transferencias de dinero. Los servicios ya se están normalizando. Lamentamos las molestias que esto pudo generar. — Mercado Pago (@mercadopago) January 16, 2023





Los usuarios de Mercado Libre, empresa identificada como el "unicornio argentino" que logró llegar al selectivo Standard and Poor 500 en Wall Street, no pudieron realizar hoy compras en la plataforma, al menos hasta las 11 de la mañana, según denunciaron en diferentes redes sociales.



En tanto que los usuarios de Mercado Pago no podían realizar ninguna operación, o directamente el sistema negaba la existencia de la cuenta.