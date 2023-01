Cómo evitar que la ansiedad laboral sabotee tus vacaciones

Cuando las personas están de vacaciones, se les suele recomendar desconectarse completamente, dejar el celular y no pensar en el trabajo. Sin embargo, muchas veces esto resulta sumamente difícil cuando estamos acostumbrados a estar conectados la mayor parte del día con el celular. MDZ Radio habló con el psicólogo y psiquiatra, Ricardo Rubinstein sobre cómo combatir la ansiedad laboral para disfrutar de manera completa las vacaciones.

El especialista indicó que uno de los factores que mayormente influyen en cuanto a la posibilidad de desconectarse, es la dependencia al celular. “Se hace muy intensa si uno no discrimina o no maneja por ejemplo el hecho de de silenciar o no silenciar las notificaciones, hace que esto sea muy difícil de manejar , esto hay que aprender a regularlo", agregó.

Una falta de desconexión nos puede traer una sensación de ausencia de descanso. La paradoja que se establece, según indicó el especialista es que hay personas que sienten un “enorme desasosiego” si quedan desconectadas.

“El ocio, la desconexión, la pasividad y el descanso, nos permite la reconexión con otro tipo de estímulos que son los que aparecen en las vacaciones, otras caras, otros lugares, otros sabores, etcétera”, afirmó el especialista.

En este sentido, remarcó que para “desconectarnos” no es necesario alejarnos del lugar en el que vivimos: “Hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer sin generar el desplazamiento geográfico, la desconexión se puede dar a en el lugar donde uno vive, cortando con las rutinas habituales y conectándose con otro tipo de cosas que uno tiene. Se pueden dar espacios para caminar, leer, escuchar música, visitar, ver otros paisajes, o conectarse con gente del entorno que uno no ha visto”.

Finalmente, el especialista destacó que la preocupación por estar siempre realizando actividades productivas, encaja "perfecto" con un sistema que demanda una conexión permanente. "Es necesario generar un aprendizaje de la pausa. La desconexión lo que permite es la situación de descanso. La ausencia de este último tiene una serie de consecuencias emocionales en términos de agotamiento, ansiedad y desde el punto de vista físico, en términos de distinto tipo de alteraciones circulatorias, respiratorias", cerró.