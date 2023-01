La tragedia de una familia que perdió a su hijo y ahora puede perder a un niño en tránsito ante la Justicia

El matrimonio de Pablo Lanús y Elena Moreno Vivot atraviesa un duelo que no es fácil para ningún padre. Su hijo de seis años falleció luego de que una rama lo golpeara en la cabeza. En medio de eso, debieron levantarse y hacerse más fuertes para enfrentar a la Justicia en torno a la tenencia de José, un niño en tránsito que llegó a su casa hace tres años y medio.

Ambos padres optaron por embarcarse en un proyecto solidario y caritativo en 2019. Un proyecto que venían postergando, pero que finalmente se sentían listos para encarar: ser una "familia de tránsito". Este proyecto funciona como un accesorio para el sistema que espera por la adopción de niños, convirtiendo a estas familias en un espacio de amor y acompañamiento de huérfanos que esperan ansiosamente una familia que los adopte, en un entorno mejor que el de un orfanato.

La familia ya estaba conformada, no había un deseo trunco de paternidad ni pensaban en adoptar, sino mas bien una vocación de ayudar al que lo necesita. Así, junto a sus hijos, Marcos, Alfonso, Catalina, Mateo y Santiago, se embarcaron en la aventura de recibir a José en su casa y brindarle un hogar. El servicio, suele ser por un año, pero por la pandemia, la estadía del niño se extendió y hace tres años y medio vive con ellos. Ahora, la Justicia pide que José se vaya de esa familia y transite en otro hogar u orfanato, a la espera de una adopción.

José llegó en agosto de 2019 con cuatro meses y tanto Pablo y Elena contaron al diario La Nación que su adaptación fue difícil: "Lloraba, le tenía miedo al agua, se pegaba unos sustos tremendos cuando pasaba el carro del botellero… No había forma de calmarlo. Claro: no nos conocía, no éramos nada para él. Tenía apenas 4 meses. El vínculo se fue dando naturalmente, con el tiempo", relató Pablo.

Ahora, con un vínculo construido en base a un amor fundado a partir de un período determinado que nunca existió, la Justicia revisó la situación y pretende quitarles la tenencia. El abogado José Vicetto, en diálogo con MDZ, se refirió al casó y consideró que "es inaceptable que se demoren 4 años en decretar un estado de abandono". Al mismo tiempo, bajo los considerandos de la ley, señaló que "es super claro que quien es Hogar de Transito no puede adoptar la niño que se le entrega a su cuidado", pero también aclara que "permanecer compartiendo la vida con una familia cuatro años tampoco es un 'hogar de tránsito'". Vicetto cree que "esto dejo de ser una situación de tránsito para transformarse en una adopción de hecho" y destacó que la Justicia debe expedirse en favor de la salud integral del niño y no ajustarse estrictamente a la norma, cayendo en una injusticia.

Mientras tanto, con la fe como peña principal de sus vidas, el matrimonio busca pelear por que José no se vaya de su casa "en cualquier momento" que la Justicia decida. Igualmente, la jueza ya les informó que el pedido no corresponde, que las familias en tránsito no pueden adoptar. Aunque también les indicó que “lo más importante para nosotros es José, por eso la voy a mirar”, en referencia a la solicitud de la familia. Al mismo tiempo, desde el juzgado enviaron una trabajadora social para que analice las condiciones de vida de José y su convivencia con la familia: "no está preparado para otra desvinculación", informó terminantemente.

Ahora, entre los pedidos a la Justicia y buscando el amparo en fe y el apoyo de los suyos, la familia Lanús Moreno Vivot se enfrenta a una espera llena de hastío. Cada día con la duda de si a José, a quien ya han adoptado de facto, llegará la Justicia para llevárselo y cumplir la ley. Lugar incómodo para los dos lados de una disputa que no parece tener buenos y malos, sino un hueco en el que nadie sabe para donde salir y una búsqueda del "deber ser" en la oscuridad y la confusión de un sistema que lamentablemente falló.