Denuncian tala de árboles añosos en el departamento más grande de Mendoza

La preocupación de los mendocinos como consecuencia de la retracción del arbolado en diferentes sectores de la provincia toma mayor fuerza, mientras los reclamos a las autoridades municipales se hacen escuchar. Es que no solo en el Gran Mendoza desde las entidades que defienden este patrimonio clave para los mendocinos han manifestado que la situación es crítica como consecuencia de la poda inadecuada, la falta de riego y la tala de ejemplares en el marco de nuevos emprendimientos inmobiliarios y obras, como el incremento de las ciclovías o la ampliación de espacios cementados.

En esta oportunidad, las voces de alerta se hicieron escuchar en Malargüe con dos situaciones: las maniobras de ampliación que se están realizando en el terreno del Predio Gaucho -donde se organiza cada año la tradicional Fiesta del Chivo- y la falta de mantenimiento de los ejemplares que solían embellecer, dar sombra y oxígeno al boulevard que se extiende a lo largo de 18 cuadras sobre calle Rufino Ortega, en el centro del departamento más grande de Mendoza y el segundo en territorio dentro del país.

Movilizados por los cambios que en los últimos meses han notado en su tierra, algunos vecinos de Malargüe decidieron hacer público su pedido y para dejar documentación sobre las maniobras que se están realizando para erradicar ejemplares añosos en el predio ubicado en calles Capdeville y Villa del Milagro. Afrontaron la tarea de filmar la situación que hoy genera preocupación.

"En el sector oeste del predio había una arboleda que estaba formada por unos diez álamos que tenían muchos años. A esos ya los talaron y ahora van a sacar los otros", alertó una vecina que integra la entidad Guardianes del Arbolado y que movilizada por la situación decidió compartir el material logrado.

Asegura que a partir de las consultas que realizó a operarios y que luego pudo comprobar en el municipio, la idea de la comuna es ampliar el escenario del predio en el marco de los preparativos de la próxima Fiesta Nacional del Chivo, uno de los eventos tradicionales más convocantes del departamento y que cada año corona las fiestas de verano en la provincia, en los días previos a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este año, de acuerdo a los anuncios oficiales, la celebración se realizará entre el 31 de enero y el 5 de febrero.

En el boulevard del centro de Malargüe los árboles se están secando y talando por obras de remodelación.

Sin embargo, desde Guardines del Arbolado han manifestado que los ejemplares de árboles de distintas especies en el sur provincial están sufriendo de un grave deterioro. Alertan de hecho, que la sequedad es el patrón común en las hileras de álamos que en los meses de primavera y verano son el recurso que garantiza la posibilidad de contar con sombra, oxigeno y especies de aves que dan vida al entorno.

"Cada vez estamos más lejos de seguir siendo esa provincia donde las arboledas son la particularidad que llama la atención de todos dentro y fuera de la provincia. Los árboles se secan porque no hay riego y si los podan, se hacen desastres. De este modo, luego tienen el argumento de que como están secos hay que cortarlos", sentenció una vecina de Malargüe que prefirió preservar su identidad pero que asegura, no está dispuesta a callar hasta tanto exista una mayor conciencia acerca de la necesidad de preservar a este recurso clave para la provincia.

El boulevard de los árboles que sufren

Ciruelos, sauces llorones de muchos años y hasta pinos de gran altura, forman parte de los ejemplares que también son motivo de preocupación de los vecinos de Malargüe. Son especies que fueron incorporadas hace décadas en el boulevard que atraviesa el centro del departamento y que como consecuencia de la falta de riego y la poda inadecuada, se están secando. Pero otra situación más compleja es la que hoy es causa de pedidos de explicaciones a las autoridades. "Empezaron a talar árboles para hacer una obra de remodelación. Presenté notas al Municipio y también consulté si antes de hacer los cambios se hizo un estudio de impacto ambiental. Ya se han sacado cinco árboles añosos en tan solo una cuadra y hasta el momento no hemos tenido explicaciones", alertó Carla, integrante de Guardianes del Arbolado y habitante de toda la vida en el departamento sureño.

Según el testimonio de los habitantes malargüinos, las obras de remodelación en el boulevard, comenzaron en setiembre pasado y aún no hay avances. "Vemos que hay mucho abandono; hay vecinos que por motus propio salen a regar algunos sectores y gracias a eso hay ejemplares que aún están con vida. Pero el resto está muriendo; esto hace que por ejemplo, ya no se vean las especies de árboles que caracterizaban al paisaje. Ahora es todo cada vez más agreste, gris y sin vida. Ojalá que se tome más conciencia de esta situación, porque en realidad no necesitamos más ciclovías. Necesitamos aire puro, sombra, oxígeno y espacios verdes bien mantenidos", expresó la mujer.

Los argumentos de la comuna

Ante la consulta por la situación planteada por los vecinos, el secretario de urbanismo y desarrollo territorial de la Municipalidad de Malargüe, Pablo Sánchez, destacó que la erradicación de los árboles en el boulevard cuenta con la autorización de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia. El funcionario agregó que el área que tiene a su cargo cuenta con todas las autorizaciones necesarias para erradicar otros forestales considerados "endémicos o en estado de necropsia".

"En el boulevard Rufino Ortega hay un pan de riego que ya se implementó y está dando excelentes resultados con un sistema de riego por goteo a finde hacer más eficiente el cuidado del agua, que ya está funcionando, Cada árbol tiene un sistema para tener humedad suficiente en sus raíces y evitar que se desperdicie el agua", detalló Sánchez remarcó que si bien las obras en la zona del Predio Gaucho no dependen de su órbita, en todos los casos se cuenta con las autorizaciones necesarias.