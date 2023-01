El dato que preocupa a los turistas argentinos que viajan hacia Chile

Las vacaciones de verano son esperadas por miles de argentinos que cruzan a Chile en busca de unos días de descanso y esparcimiento pero un dato que surge desde el otro lado de la cordillera preocupa a los turistas. Cada vez son más los hechos de inseguridad que se registran en el vecino país y tienen como principales víctimas a los viajeros.

Los argentinos están habituados a los altos niveles de inseguridad que se registran en el país y, en ocasiones, al atravesar la cordillera se relajan generando el estado de situación propicio para que los delincuentes puedan accionar. Las últimas semanas se dieron a conocer diversos hechos de inseguridad que tuvieron como protagonistas a turistas que se encontraban vacacionando en las playas chilenas. Quizás esto sorprende a los turistas, pero no a los propios chilenos, que en los últimos años han definido que su mayor problema no es la economía ni la política, sino la inseguridad.

“La situación de inseguridad en Chile está muy complicada, hay bandas organizadas que han tomado las principales ciudades balnearias y atacan especialmente a los turistas extranjeros. Les recomiendo que nunca dejen cosas de valor en los autos ya que las patentes argentinas son especialmente buscadas por los delincuentes”, expresó visiblemente preocupada una agente inmobiliaria que asesora y alquila viviendas a los turistas durante las vacaciones.

La percepción de algunos ciudadanos chilenos en torno a la inseguridad es similar y al ser consultados por los motivos aducen que "los últimos años se profundizó la crisis social en Chile y estamos viendo las consecuencias de eso. También tenemos un aumento importante en la cantidad de inmigrantes de otros países y eso podría ser otra de las causas".

El modus operandi de los delincuentes es similar en la mayoría de los casos y el blanco suelen ser los automóviles en los que se trasladan los turistas argentinos. “Me asaltaron a las 11 de la mañana en la ruta que va hacia Viña del Mar. En un momento la rueda del auto se pinchó y tuvimos que frenar al costado de la ruta. A los pocos segundos se detuvo un auto con patente chilena y dos hombres que venían nos arrebataron nuestras pertenencias", expresó un mendocino que viajó junto a tres amigos hacia Chile.

"Fui a comprar pescado y verduras con una amiga. Ella se baja en la verdulería y yo me quedo esperando con el auto en marcha en la calle. No sé en qué momento me pusieron un “miguelito”. Arrancó y sentimos un ruido raro. Nos paramos sobre una perpendicular y vemos la rueda que se estaba desinflando. Venía pasando un tipo y le preguntamos por una gomería. Nos dice: 'Acá a tres cuadras, pero les ayudo'". Mientras tanto, a mi amiga la manda a buscar ayuda a la gomería", contó una turista que estuvo unos días en Concón y fue víctima de un hecho de inseguridad.

"Me empieza a ayudar y yo cierro el auto con seguro pero mi auto es de los que se abren con aproximación (es decir, la llave estando cerca habilita para abrir la puerta). Había puesto mi cartera abajo del asiento. En un momento, veo que no tiene idea de cómo cambiar la rueda y algo me dice; ahí me pongo yo a hacerlo. Al segundo veo que no está más. Finalmente, me voy a la gomería y cuando llego me doy cuenta que mi cartera no está", relató y agregó que "fui a un puesto de Carabineros y fueron muy expeditivos, incluso ellos mismos se comunicaron con el consulado".

Recomendaciones