Video: se le trabó la camioneta en la arena y recurrió a un insólito socorro

TikTok es una de las aplicaciones más populares del mundo. Cuenta con más de 1.000 millones de usuarios. En ella se pueden ver cientos de videos de todo tipo, pero muchas veces destacan las soluciones más bizarras que la gente ingenia ante diferentes problemas.

Esta vez, un video subido por el usuario @davidbritez4 se volvió viral por un insólito rescate.

"Estábamos pescando tranquilos cuando de repente pasó esto", explicó David en su video, en el que se puede ver a una camioneta de la policía enterrada a las orillas de un río. Ante esta situación, un grupo de hombres decidió empujar el vehículo para sacarlo de su entierro.

No obstante, no lo lograron, por lo que decidieron remolcar el vehículo policial con una camioneta, pero en las imágenes se puede ver que esto no funcionó e incluso la cuerda se rompió.

En la zona se encontraba un grupo de obreros que trabajaban en una construcción, así que decidieron echar una mano con una topadora, pero el lodo y el peso de este vehículo hizo que también se enterrara. En las imágenes se puede ver como intentan cavar el suelo para liberar la máquina, pero el esfuerzo no dio frutos.

Finalmente, los obreros utilizaron una excavadora para liberar primero a la topadora y luego a la camioneta, que ya estaba comenzado a ser alcanzada por las aguas del río.

"Fue más entretenido eso que la pesca", comentó el usuario que grabó el video viral.