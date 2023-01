Las 5 razones por las que las argentinas hacen dieta y tres efectos inesperados

En el marco de su campaña Hermana, soltá la panza, la organización Mujeres que no fueron tapa realizó una encuesta sobre los motivos y las consecuencias por las que las argentinas hacen dieta. Spoiler: no, la salud no es uno de las principales razones.

El resultado arrojó números sobre los que es importante hacer foco para entender qué pasa cuando el cuerpo del otro está en tela de juicio continuamente. "Nos interesa hackear distintos mandatos que recaen sobre las mujeres y el de belleza es uno de los que más nos pesan", dice la licenciada Guillermina Urriza, psicóloga e investigadora de mercado que trabajó en esta investigación junto a MQNFT.

La encuesta, que respondieron más de 8.000 mujeres de entre 25 y 50 años, tuvo como fin indagar por qué las mujeres hacen dieta para adelgazar , en qué edad comienzan los señalamientos al cuerpo y cuál es el efecto real de estas dietas.

Asimismo, el relevamiento indagó sobre la cantidad de tiempo que las mujeres hacen dieta y la cantidad de horas que invierten al día pensando en su alimentación cuando se encuentran realizando un régimen alimentario. "Decidimos lanzar esta encuesta sobre dietas para mostrar cuánto y cómo las dietas atraviesan la vida de las mujeres", explica Urriza a MDZ.

La especialista agrega que "es importante en primera instancia dar a conocer estos datos para mostrar la tremenda presión social que sufrimos para someternos a dietas una y otra vez , sin llegar a los resultados que esperamos". Prueba de ello es que el 97,6% de las mujeres que participaron en el estudio reconoce haber realizado dieta en algún momento de su vida. Y un alto porcentaje (32,2%) reconoce que ha iniciado dietas para adelgazar en más de 20 oportunidades.

El relevamiento de MQNFT señala que la mayoría de las mujeres de entre 25 y 50 años ha realizado dieta para adelgazar en más de 10 ocasiones

Lo más alarmante no es que las mujeres hagan dieta una y otra vez sino que muchas de ellas han pasado la mayor parte de su vida haciendo dietas para adelgazar. Según la encuesta de Mujeres que no fueron tapa, el 17,1% reconoció haber estado haciendo dieta "toda la vida".

Cerca de la mitad de las encuestadas pasó entre uno y 10 años de su vida haciendo dieta

Al avanzar en los datos de la encuesta, se entiende no sólo por qué casi todas las mujeres hacen o hicieron dieta sino también el motivo por el que casi 2 de cada 10 reconocen haber vivido siempre a dieta . Es que el 66,9% de las encuestadas recuerda haber escuchado por primera vez la recomendación de hacer dieta cuando tenía entre 5 y 17 años. Incluso 2 de cada 100 mujeres reconoce haber recibido antes de esa edad la recomendación de hacer dieta.

Una de cada 10 mujeres dice no haber recibido nunca el consejo de hacer dieta para adelgazar

Los motivos por los que las mujeres hacen dieta

Muchos pensarán que el primer motivo para que una mujer comience una dieta para adelgazar es la salud, Pero esto no es así. Si bien es la primera razón que dan quienes le dicen a alguien que debería comenzar un régimen alimentario, esta no es la primera causa por la que las mujeres inician una dieta.

Conviene, antes de entrar en las razones que llevan a una mujer a hacer dieta, detenerse en un dato clave: suelen ser las madres (30,1%) las que más instan a las mujeres a hacer dieta. Y el segundo "juez" que manda a adelgazar suele ser una misma (26,5%). Las mujeres son las que más presión ponen sobre otras mujeres

Tal vez la mirada del otro tiene más peso del que se reconoce abiertamente, Y eso se evidencia al indagar sobre los motivos que mueven a las personas a iniciar una dieta. Estos son los 5 más importantes de acuerdo a la encuesta realizada por MQNFT:

Creía que si era flaca iba a ser más feliz (31,5%) Presión del entorno familiar (19,1%) SI era gorda nadie me iba a querer (16,1%) Para "llegar a verano" y poder usar bikini y ropa de verano (13,9%) Creo que si no sos flaca no valés (8%)

Recién en el sexto lugar, con un 5,1% aparece la salud como factor clave para hacer dieta.

Y las consecuencias, es evidente, no siempre son las buscadas. Comprometida con la causa, Urriza señala que el objetivo de difundir esta encuesta es "evidenciar que esa supuesta felicidad que se alcanza al hacer dieta no es tal". Y esto se plasma en las opiniones de las encuestadas: el 67,3% declaró que empeoró sus alud mental al realizar dieta, mientras que apenas el 5,5% declaró que la dieta tuvo un impacto positivo.

Por otra parte, la investigación indagó sobre los estados de ánimo durante la dieta y las encuestadas respondieron que las cuatro sensaciones predominantes fueron:

ansiedad

hambre

frustración

mal humor

Luego de advertir sobre esas consecuencias no deseadas de las dietas -que en la mayoría de los casos tienen resultados poco duraderos (sólo el 16% de las encuestadas reconoció haber sostenido el peso luego de adelgazar, mientras que un porcentaje similar dijo que el efecto "rebote" fue más fuerte que la dieta)- Urriza enfatiza que "es importante visibilizar el sufrimiento y el padecimiento mental que hay detrás de estos dispositivos, porque de eso nunca se habla".