Peter Tosh, un artista para pelear por tus derechos

El viernes pasado tuve una semana muy intensa entre trabajo y programas sociales. La gota que rebalsó mi vaso en el equilibrio que trato de encontrar para no derrapar y llegar a lo que todos llaman el burn out post pandemia, fue por un lado el atentado de la ex presidenta, preguntándome que hubiera pasado si esa bala salía de esa pistola. Más allá de mis aficiones políticas, que son casi nulas, se me vino a la mente imágenes de Kennedy, Luther King o el reciente ataque en vivo a Salman Rushdie. Y, por otro lado, también me enganché con el caso de María Marta y flasheé lo que puede tardar la justicia en hacer un juicio para buscar un asesino que era obvio que era él. Por eso pensé en calmar las aguas con un poco de reggae pero combativo.

Pensé en un artista relacionado con estos momentos. Un artista que haya sufrido un atentado y que siempre haya intentado desde su lugar, de aportar a que las cosas en el mundo funcionen mejor y haya más igualdad y derechos para todos y todas. Primero pensé en Lennon y el enfermito fan de Chapman, pero ya escribí de John, aunque se merece un especial. Pensé en otro Beatle, George cuando lo atacó otro fan loco entrando a su mansión, en una escena de película de terror donde le dio varios cuchillazos y su mujer le salvó la vida pegándole al atacante, primero con una pala de chimenea, y luego ante la insistencia del loquito de querer seguir pinchando a George, se ligó un buen lamparazo en la cabeza.

Cuando George casi muere de la misma manera que Lennon.

Al estar investigando se me vino Peter Tosh que es un músico de reggae que me encanta, y que hace un reggae alejado de la paz y el amor, que siempre estuvo a la sombra de Bob Marley. Y quiero recomendártelo, no solo por su música ideal para esta primavera que se viene, sino también por su fuerte lucha activista. En el momento en que Marley empezaba a lograr fama internacional, Peter se alejó de su banda que había fundado con Bob para lanzarse como solista. Eran mediados de los setenta, y se la jugó dejando un proyecto que sabía que iba a explotar y que emocionalmente había iniciado desde que era muy chico con Bob y Bunny Wailer, donde comenzaron haciendo música más bailable del estilo calypso hasta llegar al reggae que todos conocemos, sonido donde Tosh tuvo muchísimo que ver. Se fue de los Wailers dejando dos primeras joyas que son los discos "Catch a Fire" y "Burnin". Sin ellos y sin él, hoy seguramente no hablaríamos de Bob Marley como se habla.

Bob, Bunny Wailer y Peter Tosh. La base de The Wailers en sus

comienzos.

Si bien eran amigos de la infancia, mientras Los Wailers fueron creciendo, Peter Tosh se dio cuenta de que eran dos líderes en el grupo. Y fue viendo que Bob definitivamente era la cara más famosa y la más reconocida. Cuando la banda pasó a llamarse Bob Marley and The Wailers, seguramente ahí Tosh sintió que era hora de lanzarse solo hacia su propio camino, sabiendo que iba a ser más difícil. Tampoco a él no le cerraba que Bob sea "más tibio" y solo quiera dar un mensaje mediante canciones y algún concierto político. Peter Tosh no solo estaba en el estudio concientizando, sino que salía a las peligrosas calles de Kingstown. Y por último, a nivel composición era medio como un Harrison en la banda: metía a lo sumo dos temas por disco y frente a los hitazos de Bob, decidió hacer sus propios temas. Hay una frase suya que resume bien lo que quería como artista y su pequeña diferencia con los temas más pacíficos de Bob: "Yo no quiero paz, quiero igualdad y justicia".

El mismo trío ya mucho más curtido, antes de la ida de Peter.

Peter también fue rastafari y fue un defensor de la legalización de la marihuana con temas bien declarados como "Legalice it", su primer disco solista.

Peter en la sesión fumanchera de su disco "Legalice it"

A Tosh yo lo conocí como la mayoría de los que lo conocen: escuchando a Bob Marley y de a poco enterándome que compuso con Bob temas de la primera época, en especial los más guerreros como "Get Up, Stand Up", uno de los himnos actuales más usados en activaciones de paz, y también otros temones con mensaje como

"400 years" o "Stop That Train" Después me enamoré de una canción que sigo escuchando al día de hoy que canta con Mick Jagger. Esas deben haber sido mis dos puertas para entrarle a Peter Tosh: Marley y los Rolling. Siendo fana de los Stones, primero escuché este tema donde después me enteré que a comienzos de los años ochenta pegaron mucha onda. De esta linda relación, cuya razón fue que los Stones decidieron abrir un sello y grabar sus discos, hay tres momentos: una foto y dos

videos donde quizás a vos también te suenen y te hayas enganchado en algún momento. La primera foto más allá de que esté media quemada, a mi me encanta y la tengo encuadrada en la cocina de mi casa. Bob, Mick y Peter sonriendo y muy fumados. Una instantánea que quedó enmarcada para siempre y le da buena energía a mi casa de la misma manera que otros ponen Palo Santo, velas aromáticas o algún santo.

El cuadro que me acompaña todos los días.

Después vienen dos videos muy divertidos. El primero es el que contaba del tema de Tosh con Jagger, no solo la letra es muy linda y se aplica para cualquier momento de la vida donde te haya pasado algo y tengas que mirar para delante. Además es un video donde el baile de gallina de Mick está en su máximo esplendor, parece una imitación exagerada que te va a sacar una gran sonrisa.

El otro video es de unos mis temas favoritos de los Stones en una época donde ellos no estaban nada bien como compañeros de ruta y sacaron este tema "Waiting for a friend", seguramente como un mensaje para ellos mismos. De todas maneras no alcanzaría ya que sería el comienzo de una separación de la banda que los tendría alejados varios años. Pero el video es hermoso, Mick aparece esperando a Keith en una escalera donde vemos a tres músicos de reggae, entre ellos está Peter Tosh. Aparece Keith, saluda a todos con su estilo y se va con Mick al bar a juntarse con el resto de la banda. Una perla.

Desafortunadamente en un espacio mientras escribía esta nota, leí que su relación terminó muy mal. Peter medio que les echó la culpa a los Rolling de no pegarla a nivel Bob, y Keith Richards después de varios idas y vuelta de mucha paciencia, le dijo que se ponga a freír esos churros que solían fumar juntos. Todo terminó con Tosh de Okupa en la casa de Richards en Jamaica. Tosh le decía que lo vaya a sacar, que esperaba armado y el Stone lo amenazó y le dijo que estaba yendo para allá. Por suerte al llegar Tosh se había ido pero se la dejó toda revuelta y sucia con caca de cabra. Al final una pelea de divos, pero con una situación border que anticiparía el final de Tosh.

Volviendo a la intro de la nota tiene sentido que te cuente el final: en un septiembre pero de 1987, después de una gira Peter Tosh volvió a su casa de Jamaica y adentro lo esperaban unos ladrones que le pidieron plata. Peter les dijo que no tenía encima y lo retuvieron unas horas, pidiéndole y torturándolo. En el medio fueron cayendo amigos a la casa y se sumaron al caos. Pasaron las horas y en un momento uno de los ladrones se cansó y empezó a los tiros, y el pobre Tosh ligó dos balas en la cabeza, convirtiéndose en otra víctima de artistas de todo rubro que pelean por una causa y terminan mal. Tosh tenía 42 años y dejó siete discos solistas muy buenos, más todo lo que hizo con Bob y sus Wailers. Peter Tosh en vivo, ayer y siempre.

Antes de irme me gustaría dejarte esta playlist que te armé donde vas a poder seguir un poco su historia y la historia del reggae, arrancando con los primeros temas de los Wailers para mover esas patitas, luego algunos temas más reggaes de los primeros discos de Bob que los haría famosos y por último alguno de sus grandes temas. Nos vemos y si te ves superado con la inflación, el trabajo y pensás que no llegas a diciembre, esta playlist te puede transmitir un poco de paz sin dejar de ser consciente a todo lo que pasa alrededor nuestro.

Cuando quieras dale play a esta playlist y nos vemos en la próxima ceremonia.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".