Viento Zonda: el enojo de los mendocinos por la lentitud de la DGE

Este miércoles bajó el viento zonda en la provincia de Mendoza y la inacción de la DGE generó enojo y molestias en gran parte de los mendocinos. Cuando ya miles de alumnos y profesores se encontraban en los establecimientos educativos, el organismo comunicó la decisión de suspender las clases.

La llegada de este fenómeno fue alertada por Defensa Civil en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la DGE esperó hasta las casi 17 para suspender las clases.

Fernando Jara, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó a MDZ que se sabía sobre la llegada del Zonda: "El pronóstico estaba al igual que la alerta meteorológica tanto de Defensa Civil como del SMN. El viento bajó a partir de las 14:30 y 15, por sectores".

Y agregó: "A partir de las 19 o 20 horas el viento va a rotar hacia el sur y sureste de Mendoza, ingresando un frente frio".

MDZ salió a las calles para conocer la opinión de los mendocinos, aquellos que se enfrentaron a las fuertes ráfagas de vientos, la tierra y el peligro de que una rama o cable se corte y caiga.

La DGE suspendió las clases poco antes de las 17

"Me parece una falta de pensamiento lógico, ya que el zonda siempre baja. Más que pone en peligro a la gente. En el colegio a un curso de abajo se le rompió una ventana. Por eso deberían ser más conscientes de lo que pasa", contó una alumna del colegio Martín Zapata.

"Me preocupa que tarden tanto en suspender las clases, ahora todos los padres estamos yendo a buscar a nuestros hijos. Quisiera saber quién es el encargado de suspender o no las clases, seguro no es mendocino. Por historia el viento zonda llega siempre desde las 16 a 20", explicó un padre que fue a buscar a su hijo al colegio luego de que se suspendieran las clases.

Una profesora, que pidió mantenerse en el anonimato, dijo que la decisión fue tomada "muy tarde, los alumnos no pueden salir con este viento, corren riesgo, nosotros también corremos riesgo".

Otra educadora denunció que los alumnos temían ante la posible caída de una rama y afirmó que el colegio para el que trabajaba no está preparado para este tipo de fenómenos meteorológicos: "En la escuela se vuela todo".

La reacción de las redes

Cientos de mendocinos se volcaron en las redes para contar sobre la llegada del viento zonda y también lanzaron críticas a los organismo provinciales.

Para la @MzaDGE y @JoseThomasOk no es necesario suspender las clases... Les importa más la formalidad de "cumplir con los días de clase" que la seguridad de Todxs lxs pibxs y trabajadorxs de la educación pic.twitter.com/KXeS50r8hE — Marian Iuliano Sclavi (@IulianoMarian) September 7, 2022