Preguntó en Twitter dónde ver nieve en enero en Mendoza con su hija adoptiva y se viralizó

Jimena tiene 12 años, encontró una familia que la adoptó y ahora juntos están planeando sus primeras vacaciones. En su cuenta de Twitter su padre consultó dónde podía ver nieve en Mendoza en el mes de enero y su tweet se hizo viral.

En Twitter el usuario @diemonrroy comparte cómo es su experiencia como padre adoptivo de niña grande y esta vez se animó a hacer una consulta sobre sus próximas vacaciones en familia.

"Ya que #TwitterEsServicio quisiera que me cuenten si hay alguna posibilidad (mediante excursión o algo así) de ver nieve en Mendoza en enero. No se rían pero no tengo idea, supongo que podemos llegar a algún lugar con "nieve permanente"", peguntó en la red social del pajarito el usuario @diemonrroy y agregó: "#HijaDe12 les agradecerá cualquier dato".

En muy poco tiempo la publicación se llenó de me gusta, retweets y de comentarios de otros usuarios conmovidos por la oportunidad que tendría Jimena de vacacionar en familia y de visitar la provincia de Mendoza. El padre de Jimena recibió tantas interacciones y mensajes que tuvo que cerrar los comentarios, "porque ya me pasaron un montón de data. Son muy groses!!!".

Gracias a su consulta sobre sus primeras vacaciones con Jimena, recibió decenas de recomendaciones para disfrutar de los días de enero en Mendoza y hasta consiguieron pasajes por Aerolíneas Argentinas para la niña. "Les cuento que la genia de la Jime acumuló millas y pudimos conseguir los pasajes por @Aerolineas_AR. Sin poner un $", compartió el hombre celebrando que no era necesario pagar los pasajes hasta Mendoza.

¿Dónde pueden ver nieve en Mendoza?

La consulta principal del papá de Jimena fue respondida por múltiples usuarios, mendocinos y turistas, que lo ayudaron a buscar las mejores opciones para poder ver nieve en Mendoza en enero. Tarea difícil, las altas temperaturas de los últimos años llevan a que las montañas tengan nieve en las zonas de mayor altura y muchas veces en áreas que no son de fácil acceso.

"Estoy volviendo de Mza, en todos los lugares donde preg nos dijeron que no íbamos a ver nieve xq hubo varios días de sol. Solo una empresa nos dijo q si, llegamos a Las cuevas, dónde hicimos culipatin . La guía nos dijo q ellos hasta en verano buscan lugares con nieve", comentó @candyp011.

Mientras que @Porta22Porta le recomendó: "En avión llegás a la ciudad de Mendoza. De ahí salen excursiones al Cristo Redentor, pasando por Puente del Inca y el Aconcagua. Algo de nieve hay arriba pero depende de como esta la temperatura en enero".