Magdalena Ruiz Guiñazú: una vida en defensa de la democracia

Magdalena Ruiz Guiñazú nació en Buenos Aires y tenía apenas 19 años cuando debutó como cronista. Trabajó en medios gráficos, radio y televisión. Fue reconocida por su labor tanto a nivel nacional como internacional. Apasionada por su trabajo y por la libertad, en los 70 se convirtió en una de las abanderadas de la democracia. En 1984 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), pero aun antes de eso ya había denunciado la desaparición de personas durante la última dictadura militar y fue amenazada de muerte.

A principio de los 70, luego de haber retomado el trabajo en los medios tras alejarse un tiempo para criar a sus hijos, entrevistó al padre Carlos Mugica con quien habló de la detención del padre Alberto Carbone, integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y acusado de haber participado en un hecho de violencia en Zárate, provincia de Buenos Aires.

En esa entrevista Mugica sostenía que la acusación era falsa y que tenía la intención de crear un "clima de caos y violencia" que impidiera al pueblo argentino llegar al poder a través de elecciones libres.

Años más tarde, durante la última dictadura militar denunció desaparición de personas y recibió amenazas. Aun así no se calló. Habló de cómo se digitaban los contenidos de los medios.

En 1982 su ficha fue publicada en un informe del Ejército: "Estatura: 1,65. Raza: blanca. Peso: 60/65. Cabello: rubio, matizado. Cara: triangular. Ojos: pardos. Posee una personalidad que la distingue del común de la gente y un carácter dominante que la impulsa a acometer con absoluta seguridad cualquier empresa".

Magdalena debió expresarse cuando ella misma fue noticia. “Esta mañana en todos los matutinos hay una información referente a mi persona que no voy a comentar. Sí, evidentemente, quiero recordar que este es mi país, al que yo quiero tanto; es donde he nacido, donde estoy viviendo y pienso seguir viviendo, donde se están educando mis hijos, y trabajando también. Lo que sí voy a hacer es todos los esfuerzos, que pienso que serán compartidos por muchos, muchos argentinos, para que esto que me está sucediendo a mí no suceda nunca más”, declaró una mañana en la radio.

Eso no frenó su misión: luchar por la vida de las personas, por la libertad y por la democracia. En 1984 fue la primera en mencionar a las Madres de Plaza de Mayo en la radio. Entonces, le hizo un reportaje a la referente del movimiento, Hebe de Bonafini. "Yo tengo un archivo que he ido reuniendo a lo largo de muchos años y allí encontré una conversación muy interesante que tuvimos con la señora Hebe de Bonafini el 3 de febrero de 1984 por esta misma radio, Continental. Hacía apenas un mes y medio que la democracia había comenzado a ser una realidad", recordó al sacar a la luz ese audio.

De Bonafini había declarado en los primeros minutos de esa charla: "En todo este tiempo no nos han llamado de ningún programa ni nos han permitido exponer lo que creemos. Sería muy importante que el país nos escuchara por televisión, que supiera por qué existimos las Madres, qué queremos, quiénes somos. Para que la gente no confunda y sepa que estamos luchando por la democracia, por la libertad y la Justicia y porque nunca más los militares en el poder".

Entonces, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo se despidió agradecida por la oportunidad de hablar de su trabajo. "Le agradezco muchísimo el llamado y todo lo que siempre ustedes han hecho por nuestro movimiento. Siempre recordamos con mucho afecto que usted como mujer fue la primera que habló de las Madres por la radio. Eso no lo olvidamos nunca".

Años más tarde volvió a defender la democracia, esta vez para señalar que hecho como el "juicio ético y político a los periodistas cómplices de la dictadura" que las Madres de Plaza de Mayo realizaron delante de la Casa Rosada. Magdalena Ruíz Guiñazú era una de las "enjuiciadas" y se refirió al evento como un "hecho dramático".

Habló al respecto en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y sentenció: "No queremos que vuelvan a ocurrir hechos dramáticos en la Argentina. La voy a pelear con la ley en la mano". Del otro lado, de Bonafini sostenía que "hay periodistas que toda la vida fueron éticos y tuvieron principios, y otros que siempre fueron cómplices, cobraron, respondieron al grupo Clarín. Tenemos todas las pruebas. No voy a decir un disparate. Se ha trabajado muchísimo. Está lo que dijo cada uno y que cada uno se haga cargo".