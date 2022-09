La clave del éxito se puede entrenar: ¿Qué son las funciones ejecutivas?

Si registramos, priorizamos y planificamos, podríamos reducir mucho el estrés que provoca el vertiginoso ritmo de la vida actual. Un gran dato es que esas habilidades dependen de las funciones ejecutivas y se pueden ejercitar desde que somos muy chiquitos. ¿Qué son y cómo se entrenan? ¿Cómo se aplican en el aprendizaje? Hablamos con Anna Salinas, especialista en el tema.

Anna Salinas es Licenciada en Psicopedagogía y dirige el Centro Intelecta, de México, desde donde ofrece material didáctico y cursos online para docentes y psicopedagogas. Con ella conversamos para saber qué son las funciones ejecutivas.

-¿Qué son las funciones ejecutivas?

-Una definición sencilla de qué son las funciones ejecutivas es que son habilidades cognitivas que nos permiten controlar y regular el comportamiento. Gracias a ellas podemos planear, mantener, supervisar, corregir y llevar adelante un plan, desde ir a hacer las compras, conducir a un lugar o escribir un texto. Por un lado tenemos los procesos cognitivos, como la memoria, la atención. Podemos pensar en ellos como si fueran los vagones de un tren. De nada sirven esos vagones si no hay un chofer para llevarlos. Las funciones ejecutivas son el chofer, son las que ponen en marcha y activan esos procesos. No sirve tener mucha capacidad de memoria si no sabemos cómo o cuándo aplicarla. De eso se encargan las funciones ejecutivas, que se desarrollan desde que somos muy pequeños y se siguen entrenando incluso en la adultez. El desarrollo de estas funciones es una herramienta para toda la vida, más en estos tiempos en los que la vida se ha vuelto tan vertiginosa y estamos acostumbrados a la inmediatez.

Foto de Julia M Cameron

-¿Por qué se está haciendo tanto hincapié en el entrenamiento de las funciones ejecutivas en la escuela?

-La velocidad con la que hoy accedemos a la información, a las compras, a lo que deseamos está marcando el crecimiento de las niñas y niños, que creen que en la vida todo es inmediato. Se ha perdido mucho la paciencia, la noción de proceso, y eso está produciendo mucha frustración y ansiedad. En la escuela siempre se hizo hincapié en la organización, en la importancia de cumplir con las tareas, pero hoy se vuelve imprescindible hacer visible ese proceso, enseñar a las niñas y niños, desde que son pequeños, a organizarse, a planificar, a prever, a enfocarse, porque ellos creen que las tareas de la vida son tan inmediatas como los juegos del teléfono.

-¿En qué más se refleja?

-También vemos que, muchas veces, los padres terminan haciendo las cosas por sus hijos, resolviendo la tarea, o vistiéndolos cuando ellos podrían hacerlo solos. Este cuidado excesivo es nocivo para las chicas y los chicos porque no aprenden a planificar esas tareas mínimas, a preparar su ropa para ir al colegio, a sentarse y organizarse para hacer la tarea. Esto después se arrastra a lo largo de la vida y termina impactando en otros procesos como el aprendizaje o el trabajo. Foto de Thirdman

Cómo entrenar las funciones ejecutivas

-¿A partir de qué edad se puede entrenar las funciones ejecutivas?

-Desde etapas muy tempranas podemos entrenar la autorregulación de las emociones y las funciones ejecutivas, pero este entrenamiento se vuelve fundamental en los años de primaria y secundaria, porque es lo que los va a ayudar a volver autónomos en su proceso de aprendizaje. En primaria el objetivo es fortalecer la capacidad enfocarse, comprender consignas, planificar tareas pequeñas, mientras que en secundaria se pone más el foco en la planificación para el desarrollo de hábitos de estudio y de metacognición, porque como adultos tienen que empezar a hacer consciente cómo trabajan mejor, si anotando, tomando notas en la computadora o repitiendo en voz alta.

-¿Cómo se forma a los docentes en funciones ejecutivas para que después lo lleven al aula?

-La formación en funciones ejecutivas es, desde mi punto de vista, deficiente. Los docentes aprenden sobre métodos y teorías de aprendizaje, pero esa formación se olvida que luego tienen que tratar con personas con perfiles neuropsicológicos bien diversos. No hay una formación sistemática en ese sentido. Es verdad que, igualmente, los docentes terminan desarrollando en la práctica estrategias para fortalecer las funciones ejecutivas, pero sin conocer todo el trasfondo que hay detrás. Ellos se dan cuenta de que llevar una agenda mejora el rendimiento de los chicos, pero no lo asocian con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Hoy hay muchos casos de chicas y chicos con dificultades de aprendizaje y de conducta en las escuelas, muchos adolescentes también que se ven abrumados por no poder hacer frente a las exigencias de la escuela.

-¿Cómo se puede mejorar esto a través de las funciones ejecutivas?

-Hay como una situación de ahogo en la pospandemia. Nos enfrentamos, como adultos, a un reto importante con las chicas y chicos. Para empezar, creo que no tenemos que esperar que adquieran el entrenamiento de forma natural, no podemos esperar que se sepan organizar o planificar sus estudios o tareas por sí mismos, tenemos que ayudarlos. En ese sentido, la metacognición, la reflexión sobre lo que hicieron para llegar a un objetivo es clave: “¿por qué creés que no llegaste a hacer la tarea? ¿Qué harías diferente la próxima vez?”. Este proceso no es importante solo para el aprendizaje, sino que es una herramienta para toda la vida.

Algunos tips para entrenar las funciones ejecutivas

Hay muchas maneras de entrenar las funciones ejecutivas. Yo soy partidaria de ejercitarlas tanto en la escuela, como en la casa, como en el gabinete psicopedagógico.

Desde casa: podemos pedirles a las niñas y niños que pongan la mesa, que preparen la ropa que tienen que llevar a la escuela, que ordenen los juguetes si quieren jugar después a otra cosa. Los pedidos tienen que ser acordes a la edad.

En la escuela: promover el uso de agendas, calendarios, rutinas de reflexión para que hagan consciente cómo aprenden, promover la planificación de las tareas.

En la actualidad también hay varias herramientas digitales que nos permiten entrenar las funciones ejecutivas de una manera divertida para las chicas y chicos. Wumbox tiene varios juegos que trabajan la inhibición, el planeamiento, la memoria Colores en altura, un juego para trabajar la inhibición Reglas cambiantes, un desafío para ejercitar la flexibilidad.

Si te interesa el tema, sumate a la Master Class

Si querés saber más sobre funciones ejecutivas, cuáles son y cómo ejercitarlas, no dejes de participar de la Master Class con Anna Salinas, Marisol Zúñiga Reyes y Victoria Bianchi, que estaremos brindando el sábado 10 de septiembre a las 11 hrs. Podés inscribirte aquí

Si querés conocer más acerca de Wumbox te invitamos a visitar la plataforma en www.wumbox.com o a contactarte con nosotros.