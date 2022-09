Arcade Fire, una banda para familias reales

Empecemos desde lo último. Hace un mes se me pegó un tema de Arcada Fire, esta banda canadiense que siempre le presté atención y es la que hoy te voy a recomendar. Primero por este tema que está tan bueno que ya entra en el top five de temas para hijos, combatiendo el podio con himnos como ¨Father and son¨ de Cat Stevens, ¨Vos sabés¨ de los Cadillacs, ¨Beautiful Boy¨ de Lennon y hasta, perdón quizás estoy exagerando mucho, a temas de Spinetta como ¨Plegaria…¨ o ¨Todas las hojas son del viento¨.

Esta canción tiene la letra más real que escuché en mi vida. Es lo que me gustaría que me hayan dicho mis padres mientras iba creciendo. Es lo que debería decirle a mis hijos. Sirve para todo lo que tenga que ver con la infancia, sea la que tuviste o la de tus hijos. Y fue escrita por un matrimonio a su único hijo, aunque también el cantante confesó la canción fue una manera de sanar una infancia de abuso sexual que tuvo: o sea que la pensó tanto para su hijo como para él mismo. Esta pareja que lleva casi tantos años de matrimonio como la banda, casi veinte, está conformada por Win Butler y Regine Chassagne, que lideran esta bandaza que hoy te quiero recomendar.

Un matrimonio tan duradero como la banda.

El tema te contaba es bien real y gran parte de la letra dice:

Prestá atención chico,

confía en tu corazón.

No tenés que interpretar el papel que escribieron para vos.

Solo se genuino.

Hay cosas que podrías hacer,

que nadie más en la Tierra podría hacer.

Pero no te lo puedo enseñar, no te lo puedo enseñar.

Prestá atención niño, confiá en tu mente.

Pero no puedes confiar en ella cada vez.

Sabés que te juega malas pasadas

Y le importa un carajo si sos feliz

o estás triste.

Pero si has perdido la cordura

No te sientas mal, porque está bien estar triste.

Prestá atención niño, confíá en tu cuerpo.

Podés bailar, y podés sacudirte.

Las cosas se romperán, cometerás errores.

Perderás a tus amigos, una y otra vez.

Porque nada es perfecto, nadie es perfecto

Dejame decirlo de nuevo, nadie es perfecto.

Así es... una vida de rodillas despellejadas

y el desamor viene tan fácil

Pero una vida sin dolor sería aburrida...

Y si lo sentís, está bien

Te daré todo lo que es mío

Te daré mi corazón y mi precioso tiempo...

El pequeño Eddie y su padre Win.

La letra es perfecta, el ritmo es muy emocionante instrumentos, y el video clip si ya leíste la letra y tenés hijos o fuiste niño o a niña, es imposible que no se te caiga una lágrima, se te erice un toque la piel o los pelos del brazo se levanten como por arte de magia.

Mejor video clip no podrían haber hecho y la metáfora del viento es todo lo que está bien y resume tal cual lo que es la vida para todos los que tuvimos que crecer. Dale play por favor y después seguimos con la banda.

Espero que te haga gustado. Ahora vamos un poco al comienzo, mitad de la década del 2000 nació una banda comandada por este matrimonio, con un sonido bien diferente a todo lo que había. Himnos épicos, una especie de música gospel mezclado con rock, folk y pop. Una banda que dio origen a muchas nuevas bandas influenciadas, como pasa con los sonidos nuevos y frescos. Si no existiera Arcade Fire, difícilmente habría Vampire Weekend, MGTM o Tame Impala por citar algunas.

Debutaron con una obra de arte llamada ¨Funeral¨ en honor a varios abuelos de un par de miembros de la banda que habían fallecido.

Los Arcade Fire en su debut, vestidos de Funeral.

Me acuerdo que traía todos temas buenos, pero había dos que no paraba de escuchar: ¨Rebelion (lies)¨ y ¨Wake Up¨ mi favorita que hasta el día de hoy no para de sonar en mi vida y que también tiene que ver con la infancia. Un temazo a altura de cualquier artista legendario y que lo han puesto los U2 en la previa de sus conciertos, se ha escuchado en el Superbowl y en algunas películas que me gustan mucho como ¨La vida de Walter Mitty¨ y ¨Donde viven los mounstruos¨. Tiene un riff, una batería y un coro que son perfectos. Pero nunca sonó mejor este tema cuando la banda la tocaron con David Bowie en este recital que te voy a mostrar. El Duque Blanco, que en paz descanse, se declaró tan fan de esta banda cuando salió, que leí que compraba muchos CD´S solo para regalarle a sus amigos y que les guste. Lo que hace cualquier ser mortal fanático de una banda, también lo hacía alguien como Bowie. Acá un segundo video para que veas como suenan en vivo y convencerte de que te guste aún más.

El segundo disco y tercer disco también me recontra engancharon. El primero ¨Neon Bible¨ más oscuro que el primero me costó más. El tercero ¨The Suburbs¨ y que apela a la nostalgia de los lugares que de chicos, nuevamente la infancia. Hoy me enteré que

ambos fueron grabados en una iglesia que transformaron en un estudio y luego al caerse abajo la alquilaban en un Airbnb. Todas las dudas existenciales de la vida, desde la niñez al covid en el último disco; desde la religión a la oscuridad, todos los temas son

convertidos en canciones de Arcade Fire. Los Arcade tocando desde la Iglesia.

Los dos discos que siguen se volvieron más pop y electrónicos, conservando un poco de ese sonido especial gospeleano, orquestal y épico. Pero ya no me engancharon tanto, salvo el tema Reflector del primero que te nombro y algunos del segundo, donde se encuentra ese hitazo llamado ¨Everything Now¨ que se convirtió en jingle del Loola Argentino y que todos siguen tarareando al día de hoy. Ese disco lo volví a escuchar esta semana y está muuuy bueno. ¿Qué más te puedo contar? Volviendo al comienzo de la nota, la canción que te contaba se llama ¨Unconditional I (Lookout Kid)¨ y es parte del último y sexto disco llamado ¨WE¨ que aún lo estoy descubriendo. Si bien no me mató, hay temas que están muy bien y siento que están volviendo en sonido a sus primeros discos. La banda en la actualidad, presentando ¨We¨ su último disco.

Para cerrar te dejo una playlist que resume bien su carrera con los temas que más me gustan. Hasta la próxima

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"