Quién es el actor mendocino que forma parte de Argentina, 1985

Manuel Caponi es el actor mendocino que participó de la película que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani , llamada Argentina, “1985”. El actor habló con MDZ Radio y contó su experiencia.

“Tengo 27 años, nací en Godoy Cruz pero me crié en Las Heras. Me vine a Buenos Aires a los 18 años, fueron 9 años de estudiar y conocerme. Hice una gran cantidad de castings hasta que se me dio esta gran oportunidad”, manifestó Caponi.

La pasión por la actuación estuvo presente siempre en su vida: “Siempre en los lugares de exposición estaba presente, como en los actos de la escuela. Una vez bailé en un teatro porque faltaba un bailarín, mi mamá tenía un gimnasio y había una escuela de danza allí. La directora de esta última me lo pidió y me mandé al escenario. En el colegio les hice jurar a los chicos de cuarto grado la bandera como Manuel Belgrano, yo me lo tomaba muy serio para no tener contacto con la actuación”.

Sin embargo, su tío Marcos Antonio Caponi lo ayudó a tomar la decisión sobre estudiar actuación: “Estaba muy perdido sobre qué hacer y me sugirió irme a Buenos Aires. Obviamente dije que sí”.

“He participado en algunas películas y unitarios. Este es mi primer acercamiento importante. Me enteré por Instagram del casting masivo. Fui pasando por distintas etapas hasta llegar a la película. Cuando me enteré de que había quedado estaba caminando por la calle Emilio Civit en Mendoza con mi papá: “fue una sensación extraña la cual no terminas de comprender muy bien para donde va. Me invadió una alegría que no podía contener en mi cuerpo. De a poco tuve que caer a la realidad. Al otro día ya empecé a estudiar sobre los juicios”.

Además cuenta que el primer encuentro con Ricardo Darín fue en la lectura del texto que hicieron con el director, con Peter Lanzani y con el resto del elenco. Por momentos teníamos fugas de escape que nos mirábamos con una amiga que también fue parte del elenco y decíamos "'che ¿esto está pasando?´, luego volvíamos al profesionalismo”.

Finalmente el joven actor dijo: "Siento que la oportunidad se me dio porque ya había alcanzado un cierto profesionalismo y de entenderme a mí mismo que me permitió poder utilizar todas mis herramientas. Me llego en el momento indicado”.