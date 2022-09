Feriado nacional: este viernes no hay clases, bancos ni administración pública

La noche del jueves se vio alterada por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que un hombre apareciera con un arma en la puerta de la casa de la vicepresidenta en Recoleta, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y decretó un feriado nacional para este viernes 2 de septiembre.

La administración pública no trabajará durante esta jornada y no habrá clases en todo el territorio nacional . Mientras la mayor cantidad de las provincias ya confirmó que hoy, viernes 2 de septiembre, no hay clases, en Mendoza todavía no confirmaron sino que esperan a la publicación del decreto.

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner despertó conmoción en el oficialismo y en la oposición. Los líderes de todo el arco político manifestaron su repudio ante semejante hecho de violencia. Durante su discurso, transmitido por cadena nacional, el presidente llamó a los argentinos a "recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina".

EL propósito de este feriado nacional establecido por decreto es facilitar que "en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

Apenas unas horas después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, desde el Banco Central de la República Argentina emitieron un comunicado firmado por los directivos en el que confirmaron que el viernes no habrá actividad en las entidades bancarias de todo el país. Tampoco funcionarán los mercados.

En el AMBA el transporte también se verá limitado tras el atentado contra la vicepresidenta. La medida anunciada es que subtes, colectivos y premetro funcionarán con cronograma característico de domingos y feriados.

Noticia en desarrollo