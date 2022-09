El cambio es vida: reinvención y abundancia

El pasado 1ro de Septiembre se llevó adelante la Tercera Edición de la Conferencia Internacional de Top Leaders en español iniciativa que fundé el 2020 con el propósito de generar contenido de calidad para inspirar a profesionales en hispanoamérica a ser mejores personas y mejores líderes. En ésta ocasión, fuí speaker en representación de Argentina y compartí un concepto clave para el desarrollo personal y profesional: la abundancia y la reinvención.

Se suele decir que el cambio es una variable constante, siempre en constante movimiento, nada es estático, por lo tanto, e

l cambio es vida. Cualquier cosa que no tenga vida, sería inerte. Hay cambios que nos pueden gustar, y otros que no. Hay cambios que son promovidos por nuestra propia voluntad, y otros promovidos por el entorno o por voluntades ajenas a nosotros. Ya lo dijo Charles Darwin, científico que estudió con mucha profundidad la teoría de la evolución, y “no es la especie más fuerte o la más inteligente la que mejor sobrevive, sino aquella que aprende más rápidamente y por lo tanto, la que mejor se logra adaptar”.

Cuando podemos entender la vida como un flujo siempre en movimiento y una constante apertura y cierre de ciclos, comprendemos la esencia del juego de vivir: aprender más rápido y adaptarse mejor. Es vital cultivar internamente un paradigma de permanente reinvención. En la medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo más conocedores de la experiencia de vivir. La palabra “sabiduría” viene del latín sapere que significa "saber" y "sabor", y nos recuerda que para poder disfrutar los “dulces”, también hay que aprender a degustar los “salados” y los “amargos”, y a transitar cada una de las circunstancias que se nos presentan con el siguiente foco: explorar, aprender, transformar y evolucionar.

Uno de los tantos principios que rige nuestro gran universo es el principio de dualidad, y opera también sobre nuestra forma de vivir. Tenemos dos maneras de reinventarnos: una por incomodidad y adversidad: algo no me gusta o que no está funcionando bien, es un buen estímulo para hacer un cambio, y otra por deseo e intención: algo que realmente quiero y tengo toda mi intención de conseguirlo también podría ser un excelente estímulo para cambiar. De estas dos maneras se abren dos formas hacia la acción: la inercia: dejarme llevar y la dirección: definir mi rumbo. Y por último nos encontramos con la manera de elegir nuestros desafíos: no puedo y si puedo. El primero me restringe las oportunidades y el segundo no es garantía de nada, pero me abre hacia una nueva posibilidad: la abundancia.

La palabra abundancia viene del latín “abundantia” que significa una gran cantidad de algo. Muchos asocian la abundancia con el dinero, la riqueza y el patrimonio. En un sentido mucho más amplio y trascendental, la abundancia es un estado de conexión emocional, que significa una gran cantidad de felicidad por lo que ya soy y por lo que estoy haciendo. Las personas abundantes se animan a desafiarse constantemente y a buscar abundancia en todo, y logran desarrollar hábitos para vivir en plenitud.

En la Tercera Edición de la Conferencia Internacional de TOP LEADERS EN ESPAÑOL presenté 9 hábitos de personas abundantes: ACEPTA, ACTIVA, AFIRMA, APRECIA, ARMONIZA, APRENDE, AGRADECE, ANIMATE, AMA. El gran maestro Gandhi nos dejó una enseñanza “Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo”. Si te interesa profundizar en éstos temas, te invito a revivir el evento ingresando en www.topleadersenespanol.com donde podrás acceder a la grabación de la conferencia, a través de una colaboración en beneficio a la ONG de Enseña x Argentina, cuyo propósito está super alineado al nuestro “ser una fuente de inspiración para desarrollar líderes de influencia positiva”.

* Patricio Fedio, Conferencista internacional, CEO UBUNTU Inspire Group y Fundador de TOP LEADERS EN ESPAÑOL

TOP LEADERS EN ESPAÑOL es la primera conferencia internacional con los líderes más influyentes del ámbito profesional de Hispanoamérica, cuyo propósito es crear una comunidad de líderes más conscientes y responsables para un mundo más humano y sustentable.