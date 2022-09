Argentwinos, los niños que enseñan idiomas y son furor en las redes

En 2015 Juli emprendió un viaje que la llevó de Hurlingham a Estados Unidos por un "Work and Travel" y decidió quedarse. Allí conoció a Stephen, su pareja, con quien tuvo dos hijos mellizos que, casi sin querer, se transformaron en "los profesores" más pequeños de las redes sociales.

Alexander e Isabella son dos mellizos de cinco años que nacieron en Utah y revolucionan las redes con su ternura. Ambos hablan dos lenguas porque, a pesar de hacer su vida pública en Estados Unidos, su madre les enseñó a hablar español.

Pero todo nació cuando Juli empezó a filmar con su teléfono como los niños aprendían castellano y subió un video “pensando en que la gente se divertiría” con las ocurrencias de sus hijos. Así, ese divertimento tuvo una repercusión inesperada en las redes sociales para toda la familia.

“Nunca imaginé a lo que llegan las redes, esto pasó de casualidad porque yo subí el video jugando. Siempre nos reíamos de frases que decíamos mal, o hacíamos juegos de palabras y lo que está pasando es una locura, nos re sorprendió”, explicó la joven.

Los niños saben que mucha gente los sigue mediante las redes sociales, pero aún no pueden tomar una dimensión real de lo que significa y lo que generan. Lo que me impacta es la cantidad de gente random que me escribe para decirme que está motivada a aprender idiomas. Es decir que no solo hacemos reír a los usuarios, sino que los estamos ayudando a aprender, y a mí eso me llena el alma”, contó la madre de los Argentwinos; una mezcla entre "argentinos" y "twins", que significa "mellizos" en inglés.

La madre de los pequeños mellizos destaca que lo importante es que los niños se diviertan y los videos se den de forma espontánea. Igualmente no está exenta de las críticas de las redes sociales por los modismos rioplatenses y la acusan de enseñar mal: "Venís o querés por ejemplo, no se dicen en el español de España”.

También remarcó que los mantiene alejados de la negatividad de estos espacios: “Como mamá los protejo de esas cosas negativas que pasan en las redes. Sin agresión y con respeto a veces les respondo, pero la conexión con la mayoría de los usuarios es hermosa y lo doy importancia a eso, que es en definitiva lo que vale”.

Juli contó también que le gustaría que estos videos “les sirvan a las maestras de Argentina” y también para “difundir cuestiones de nuestra cultura” en Estados Unidos. También aclaró que su objetivo "no es dar clases a través de las redes, pero si las cuentas empiezan a monetizar, toda la plata que se genere de esto se las voy a guardar a mis hijos en el banco para pagarles la universidad que acá es carísima”.