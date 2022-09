Denunció por maltrato animal a su vecina, se equivocó y ahora quieren sacarle a la mascota

La denuncia es un buen método para generar conciencia sobre algún tema en particular. Tan buena herramienta es, como peligrosa, si se hace de forma apresurada y sin un conocimiento profundo. Este caso es uno de ellos, donde Agostina Petro denunció un caso de maltrato animal que no era tal.

En La Plata, Buenos Aires, una joven denunció mediante Facebook que su vecina tenía abandonado a un perro en el balcón de su domicilio. Por eso mismo, publicó en la red social una foto del animal y un comentario contundente que generó gran indignación. Allí, también aclaró que iría a hablar en persona por la supuesta situación de descuido y maltrato del animal.

Así como lo dijo, Agostina fue y habló con la dueña: "Me contó que está con demodexia y depresión, que está bajo tratamiento médico. Me mostró toda la medicación, me mostró estudios y recetas veterinarias, me mostró dónde duerme y me contó toda la vida del perrito. Inclusive me dio el nombre del veterinario. Le ofrecí mi ayuda y me fui". Muy distinto a sus percepción, su vecina estaba cuidando del perro enfermo y lejos estaba del maltrato que se suponía.

El posteo de Agostina en su cuenta de Facebook.

Horas más tarde contó que no había maltrato animal en una nueva publicación donde buscaba calmar la indignación de las personas que habían interactuado con su denuncia: "Lo primero que hice cuando entré a mi casa es editar la publicación original contando todo esto. La publicación la edité y puse: '¡Actualizado! Hablé con la mamá humana y relató todo lo anterior con más detalle'. De ahí y hasta la mañana siguiente me insultaron a mí, me querían obligar a denunciar igual y me contactaron teléfonos que no tenía ni agendados. Por lo que cuando me levanté y vi esta cantidad de agresiones, decidí borrar la publicación”, explicó Agostina.

Aunque mas calmas las aguas, lo que generó su denuncia continuó teniendo consecuencias desagradables. Al volverse a encontrar con su vecina, esta le contó que un hombre se quiso meter en su casa bajo la falsa figura de "funcionario municipal". El cual fue denunciado penalmente por amenazas y el intento de violentar a la familia. Además de ese horror vivido, ahora el consorcio del edificio resolvió que no pueden conservar al perro y deberán darlo en adopción.

"No tengo palabras para pedir disculpas, no puedo hacer más que esto para subsanar algo de todo el desastre que sucedió. Me parece extremadamente violento, pero yo debería haber medido esto antes de hacer la primera publicación. Yo no me lo imaginé, jamás, que pedir ayuda en un grupo de animales podía derivar en esto", fue el lamento de la que denunció a su vecina equivocadamente.

Ante su error, la denunciante se deshizo en palabras de perdón por la equivocada denuncia por maltrato animal que hizo: "Mis disculpas públicas a la familia. Quiero dejar escrito y que yo no avalo ninguna de las publicaciones posteriores, que ningún vecino le tira comida al perro, no doy fe que el perro esté desesperado de hambre, ni de que no tiene comida ni está lleno de moscas. El día que yo hablé con la chica, para mí el tema quedó cerrado, por eso actualicé la publicación, luego la borre y luego me tomé el trabajo de contestar a cada persona que me contactó por el tema".