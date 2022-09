La historia de superación de un joven programador mendocino

Ariel Caruso, programador de 23 años que actualmente trabaja en una empresa porteña, contó en MDZ Radio su inspiradora historia de vida y cómo comenzó a estudiar programación.

El joven mendocino decidió empezar a estudiar en un momento y no pudo por falta de recursos, como tantos otros. En ese momento buscó otras alternativas y se cruzó con diferentes programas, entre ellos una beca para realizar el programa de soporte en Tecnologías de la Información Google IT, dictado por Junior Achievement y auspiciado por Google. Así fue como en menos de un año y complementando su formación con otros cursos, Ariel consiguió su primer trabajo como programador en una empresa porteña.

En el marco del Foro de Emprendedores, que este año tiene el lema de emprender para crecer. Ariel brindará su testimonio de esfuerzo, responsabilidad y perseverancia. El foro está destinado a 250 chicos de entre 16 y 18 años de toda la provincia que tengan espíritu emprendedor y que tengan ganas de progresar para chicos. Este año participarán emprendedores tecnológicos y Ariel al final del día, cerrará el foro con su testimonio de perseverancia.

“En ese momento, cuando vivía con los papás, antes de los cursos estaba en una situación mala económicamente y por eso mismo fue que no pude seguir estudiando. En un momento mi papá se quedó sin trabajo, no teníamos otros ingresos y tuvimos que vivir con lo justo. Lo bueno es que tuve el apoyo de mis padres, mientras yo estaba estudiando y pude seguir. En ese momento tener que pagar el internet ya era algo difícil. Así que les agradezco a ellos por haberme apoyado”, comentó Ariel.

Al adquirir la beca manifestó que: "en ese curso no vimos programación, pero fue la chispa que me encendió para irme por esa rama”. En cuanto a las empresas tecnológicas el jóven afirmó: ellos no le dan importancia al título que tengas, sino que valoran la capacidad que tengas y las ganas de aprender. Les importa más eso que un título. Su familia está conformada por su mamá, papá, y un hermano más grande y su hermano menor que es 18 años más chico.

Su historia

Ariel el terminar su estudios secundarios cuenta que “En ese momento quería dedicarme a ser contador. Estaba enfocado en comenzar con la universidad, sacar una carrera de cinco años y tener un buen trabajo. La única forma de conseguirlo pensaba que era a partir de una carrera universitaria. Quedó demostrado que no, porque lo pude conseguir de otras maneras a través de cursos y capacitaciones.

En cuanto a la idea que solo algunos pueden estudiar programación el joven afirmó: “La verdad que sí lo puede hacer cualquiera, si tienen el tiempo para hacerlo y la disponibilidad, por supuesto que se puede. No es que sí o sí necesites ser bueno en matemática, pero tenés que tener buena capacidad de resolución de problemas".

Finalmente en cuanto a sus proyectos a futuro Ariel expresó: “Yo quiero seguir formándome en esto y lo bueno que en el trabajo me dan como capacitaciones y demás, estoy aprendiendo constantemente todos los días, así que quiero seguir por esa rama. En un futuro, me gustaría estar trabajando para una empresa de afuera pero quedarme acá. Me gusta Argentina , tengo a toda mi familia acá”