Crecí escuchando radio y ahora soy parte de ella

En mi casa sonaba Rapídisimo en Radio Rivadavia, con Héctor Larrea, las voces de Rina Morán y Beba Vignola acompañaban mis días! Su modo de decir los avisos publicitarios, su manera de sumarse a "Bartolito", el personaje de Mario Sanchez, las risas en los momentos de humor.

Trataba de darme cuenta cómo esas personas estaban "adentro" , en el aparato, cómo hacían para emitir, para hablarme, para captar mi atención.

Ya en la adolescencia, Piedra Libre con Juan Alberto Badía hizo definir mi vocación!!! Escuchar a María Ester Sánchez y a todo ese equipo en FM Rivadavia me despertó las ganas de estudiar y "meterme" en esa magia!!

En 1986 ingresé al ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y con perseverancia, responsabilidad y mucha práctica tuve la fortuna de pertenecer a ese lindo grupo de egresados 1988!! Cada vez que nos juntamos a recordar esa época somos felices por todo lo vivido.

De pronto, de ser oyente pasé a estar del otro lado, en la radio, Concretaba un sueño, y hoy, tantos años después, puedo decir que la vida ha sido muy generosa conmigo.

Estuve (y estoy) acompañando con mi voz a grandes personalidades de la radio como Nora Perlé en su querido "Canciones son Amores" en Radio Mitre los sábados y domingos a la noche.

No vine por acá para escribir mi CV, pero realmente siento que todo fue mejor de lo imaginado.

Párrafo aparte merecen los oyentes de la radio, sin ellos la magia no es posible, un comentario cariñoso, un llamado para dejar palabras lindas, un regalo enviado por correo postal., sorpresas gratas siempre, los oyentes nos dicen que somos parte de su familia, que nos metemos en sus casas, y yo inmediatamente siento que la palabra gracias, queda simple para poder responder tanto amor, ese ida y vuelta, ese feedback con la gente me hace sentir bendecida, y pienso que no equivoqué la profesión!

Para quienes trabajamos en ella: operadores, productores, periodistas, locutores.

Para quienes escuchan y sienten a la radio parte de su vida.

Felicidades radio querida Que sigas vigente muchos años más.

* Andrea Estevez Mirson es Locutora Nacional