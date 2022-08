Misteriosa muerte enciende las alarmas en un hospital de Tucumán

El sistema sanitario de Tucumán encendió sus alarmas tras conocerse el fallecimiento de un médico que prestaba servicios en un sanatorio privado de esa provincia que fue aislado de forma preventiva. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, confirmó que se trata de un posible nuevo germen infeccioso cuyo origen es desconocido. Actualmente hay otros 6 pacientes que presentan la misma sintomatología y están en observación.

El fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de un médico que habría contraído una enfermedad desconocida mientras prestaba servicios en un sanatorio privado de la provincia de Tucumán. La situación encendió las alarmas del sistema sanitario ya que detectó un brote en 6 pacientes que registraron neumonía bilateral con síntomas que incluyen fiebre, dolor muscular y dificultades respiratorias. Los síntomas que padecen los infectados son similares a covid-19 por lo que, desde el nosocomio realizaron los estudios correspondientes cuyos resultados permitieron descartar dicha patología.

"No se ha detectado covid-19 ni gripe A, seguimos investigando ya que todavía no encontramos el virus o bacteria que provocó los cuadros clínicos que registran los pacientes", destacó el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz y agregó: "Hemos investigado hantavirus y también los resultados dieron negativo. Hay 6 pacientes, uno falleció el día de ayer y dos de ellos se encuentran internados en un sanatorio privado con asistencia respiratoria mecánica, dos pacientes en nuestros hospitales, también con asistencia respiratoria mecánica, y una paciente, también personal de salud, aislada preventivamente en su domicilio, con cuadro no severo".

"No nos hemos quedado con la investigación de estos virus, sino también de bacterias, con cultivos, de un estudio que se llama filmarray. Tenemos esa tecnología en Tucumán, que investiga 25 gérmenes, entre virus y bacterias, también dieron negativo", señaló Medina Ruiz.

El ministro confirmó que el foco comenzó en terapia intensiva, al desconocer las causas de dicho brote, las autoridades decidieron aislar preventivamente el sanatorio impidiendo provisoriamente el acceso a nuevos pacientes, consultas ambulatorias y la visita a los pacientes internados.

"Toda decisión que tomemos tiene que ser con mucha responsabilidad; no se puede tomar medidas a la ligera, que puedan comprometer el normal desenvolvimiento de cualquier institución. Estamos priorizando la salud de la comunidad, no queremos que se genere un foco y que pueda diseminarse y perder el control. Son medidas tomadas con apoyo científico y epidemiológico", finalizó Medina Ruiz.