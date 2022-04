Por la inusual cantidad de casos de gripe A, las farmacias se quedaron sin vacunas

MDZ hablo con María Isabel Reinoso, presidente a de la Confederación Farmacéutica Argentina y titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, sobre la suba de casos de gripe A, porque no había vacunas en las farmacias y cuando arrancan las campañas de vacunación.

La máxima representante de los farmacéuticos en la Argentina, llamo a la calma a la población, dijo: “Los laboratorios comienzan la fabricación de las vacunas antigripales en los meses de noviembre a diciembre; con las cepas de influenza que afectaron al hemisferio norte y entregan a las farmacias por lo general en mes de abril, coincidentemente con el inicio de las campañas de vacunación antigripal en nuestro país “, aclaro: “ La única vez que se pidió adelantar la vacunación antigripal, fue en el comienzo de la pandemia porque los síntomas del COVID eran parecidos a los de la Influenza

Asimismo, María Isabel Reinoso afirmo que este año los laboratorios mandaron en marzo, a las farmacias algunos lotes de vacunas, “y como las noticias daban cuenta de que había casos de influenza A, adelantado, volaron las vacunas. En el transcurso del mes de abril van a estar entrando a las farmacias mas vacunas de otros laboratorios.”

Sobre las vacunas antigripales importadas explico que primero deben ser autorizadas por el ANMAT para posteriormente ser distribuidas para su dispensa, y añadió: “El ANMAT libero lotes en marzo que llegaron a las farmacias, fue tan alta la demanda que se agotaron rapidamente. Ahora en abril vamos a estar recibiendo mas vacunas. Que es en el mes de abril donde, normalmente comienzan las aplicaciones”.

María Isabel Reinoso explico a MDZ, “lo que ocurrió en Argentina es que se adelanto el virus de la Influenza cuando normalmente se da a partir de los meses de junio hasta agosto, es decir en pleno invierno. Por primera vez en nuestro país se empezaron a detectar casos en de influenza en marzo, algo que habitualmente no ocurre”

En cuanto a porque se dio que en marzo hubo casos de gripe A, la titular de la Confederación Farmacéutica Argentina dio su teoría: “Todavía no hay estudios realizados. Puede tener que ver, no lo puedo confirmar, conque el año pasado se aplicaron mucho menos vacunas antigripales. Porque el año pasado fue el año de la vacuna Covid y como no se conocían los efectos que podía tener con la vacuna antigripal, les decían que tenían que dejar pasar entre catorce y veinte días para aplicársela. Entonces mucha gente, por esperar el turno de la vacuna contra el Covid mucha gente no se inoculo contra la gripe.”

Agrego: “Con esto de que el gobierno dijo que había que esperar para aplicarse la vacuna contra la gripe, la gente dudaba y decía si me aplico la de la gripe y me llega el turno para la del Covid no me voy a poder vacunar contra el Covid. Así que, por esto, hubo mucha menos vacunación antigripal que otros años, de hecho, el 2021 fue uno de los pocos años que tuvimos que tirar vacunas antigripales.” Añadió: “Puede ser por eso o puede ser por un tema epidemiológico. Todavía no está determinado porque se adelanto tanto. Normalmente no hay influenza y gripe en el mes de marzo, es una enfermedad que viene en el invierno. Es por eso que se empieza a vacunar en abril, para que cuando llegue el invierno y el frio ya estar protegido”

María Isabel Reinoso afirmo que ahora que se conoce el comportamiento de la vacuna contra el Covid, “la indicación del gobierno para este año es no importa que te Tenes que aplicar la vacuna contra el Covid, te podés vacunar contra la gripe y la neumonía el mismo día. Entonces la gente no va a tener que dejar pasar un tiempo para vacunarse”

En tanto la titular de la Confederación Farmacéutica Argentina confirmo que este lunes arranca en las farmacias la campaña de vacunación antigripal del PAMI, agrego: “En el mes de marzo, no solo discutimos la actualización del convenio con el PAMI, si no que les pedimos a las autoridades de la obra social que arranquen cuanto antes con la campaña de vacunación antigripal. Debido a la llegada anticipada del virus de la Influenza. Desde el PAMI, habían puesto como fecha el 15 de abril, pero consiguieron que se anticipe la entrega por lo cual durante el finde se manan llegaron las vacunas a las droguerías y hoy empezaron a distribuirse en las farmacias adheridas al PAMI”

Reinoso remarco que la campaña de la obra social de los jubilados empezó este lunes en las farmacias adheridas en todo el país y añadió: “De un millón de dosis que va a tener el PAMI, este fin de semana nos entregaron trescientos mil, la próxima semana el laboratorio entregara al PAMI otra tanda que será enviada a las farmacias y así hasta completar el millón”, añadió: “ El estado compro al laboratorio nacional Sinergium Biotech diez millones de dosis, de vacunas antigripal, para repartir entre las provincias y el PAMI, que van a ser entregadas por tandas”

Asimismo, dijo que las farmacias adheridas a la obra social e los jubilados van a cumplir con el rol de vacunatorios y conto como va a ser la campaña de este año: “Para los jubilados no va a haber restricciones ni de turnos ni de D.N.I. Tienen que directamente contactarse con el farmacéutico de su barrio y acordar la aplicación en el momento que el jubilado pueda y estén las vacunas. Cosa que hasta el año pasado era por terminación de documento”