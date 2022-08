Furor por el álbum del mundial: ¿hay que preocuparse?

La fiebre mundialista parece haber afectado a miles de argentinos. El álbum del Mundial Qatar 2022 salió a la venta hace poco menos de dos semanas y aún así, nuestro país y Uruguay ya demostraron ser los mayores fanáticos del álbum agotándolo. Esta pasión y locura por el mundial nos hace preguntarnos, ¿está bien recorrer kiosco tras kiosco buscando las figuritas?

Panini lanzó a la venta el álbum el viernes 19 y a pesar de ello, Fran Di Pietro completó el álbum. El joven fanático de San Lorenzo compartió un video de TikTok en que contó que ya tiene las 638 figuritas correspondientes al álbum del Mundial Qatar 2022. Este suceso nos hace preguntarnos, cuánto tiempo le dedicó a llenar el álbum, cuántos paquetes de figuritas compró, cuánto dinero invirtió en este objeto que tiene a fin de cuentas, la función de divertir y pasar el tiempo hasta que llegue el mundial.

La licenciada Magdalena Clariá, psicóloga especialista en clínica y disciplina positiva, explica que, por un lado, comprar el álbum del mundial forma parte de la moda como lo fue hace unos años tener un spinner. Pero, por el otro lado, está la situación actual del país. La experta afirma que es lógica esta "fiebre mundialista" porque venimos de una pandemia y el país necesita una motivación, que particularmente los argentinos encuentran en el fútbol.

Sin embargo, no es un hecho aislado que un joven haya podido completar el álbum Panini tan rápidamente. "Me parece que vivimos en una época en la que los chicos no tienen tolerancia a la frustración, los padres no los ayudan a tenerla y tampoco tienen capacidad de espera. Pienso realmente cuántas figuritas le tienen que haber comprado para que ya lo haya llenado y en qué zona vive como para haber conseguido, porque de verdad es un tema que está pasando, no hay figuritas, no hay álbum y este chico lo lleno", expone la psicóloga.

Siguiendo este hilo, Clariá se pregunta: ¿cuál es el disfrute que le generó? Al haber salido a la venta hace tan poco tiempo y que además se hayan acabado los paquetes de figuritas, lo más probable es que haya comprado varios paquetes juntos. Esto se traduce en cómo está la sociedad de ahora, impaciente, ansiosa e inquieta.

"Si no puede esperar para llenar el álbum ¿qué va a pasar en el futuro? No va a poder esperar nada, no va a poder esperar para rendir y recibirse y se va a frustrar. Van a dejar la facultad, no van a poder estudiar, bueno, en el colegio ya no pueden estudiar y se copian porque no soportan sentarse a estudiar y a leer un rato largo sin estar mirando el celular", explica la psicóloga.

Justamente, la práctica de completar un álbum de figuritas es una actividad entretenida que se mantiene durante el tiempo. "Sé que me adelanto, pero la capacidad de espera, la tolerancia a la frustración, la autonomía, no se logra un día para el otro, se siembra en la infancia y necesitas tiempo y estas cosas lo logran. Ahora está todo a un clic de distancia. Justamente el álbum de figuritas era algo que está bueno, es antiguo, no pasa de moda y que lo que implica es tener paciencia", sostiene Clariá, quien forma parte de Apuntes de siembra.

Y agrega: "La idea era armarlo, tener paciencia, buscar las piezas, ir poniéndolas en su lugar y cada vez iré sintiendo más la satisfacción de que llene una página en dos páginas y así y cuántas figuritas te faltan, tengo este recuerdo de mi infancia. También me faltan 10 figuritas para llenar el álbum y nadie nunca llenaba el álbum. Era algo casi imposible porque siempre había una figurita difícil, qué es todo un símbolo en la vida".