Qué hace falta para comenzar a jugar al pádel y cuánto sale

El pádel vive su época dorada, con cientos de miles de jugadores a nivel mundial, y un boom de audiencias en los circuitos principales. Nunca hubo tantos jugadores a nivel profesional y amateur, y se espera que durante los próximos años siga el crecimiento que -según esperan las diferentes organizaciones que rigen el deporte- culminará con la llegada del pádel a los Juegos Olímpicos.

No es de extrañar que este momento único venga acompañado de una constante llegada de jugadores nuevos. La pregunta más común entre los neófitos -cuánto sale realmente comenzar a jugar al pádel- tiene una respuesta ambigua: depende de cada uno. Esto se debe a que el gasto es directamente proporcional a las ganas de gastar de cada persona. Si bien el piso no es muy alto, el techo prácticamente no existe.

Los que quieran jugar sin compromiso no deberán pagar absolutamente nada aparte del turno en la cancha, que parte desde 1.000 pesos y llega a más de 2.000 pesos en los establecimientos nuevos. En prácticamente todas las canchas se prestan y se alquilan paletas para quienes no cuenten con una, y pasa lo mismo con las pelotas. Cabe aclarar que generalmente tanto paleta como pelotas están muy usadas, y no en el mejor estado.

La experiencia, sin embargo, es ampliamente mejor cuando se cuenta con elementos propios y relativamente nuevos. Con una inversión pequeña se puede contar con equipamiento que cambiará la forma en la que se juega y se disfruta de un deporte que año tras año encuentra innovaciones tecnológicas.

El pádel se encuentra en su mejor momento, y sus jugadores top son verdaderas estrellas. Foto: Twitter (@PremierPadel)

¿Qué paleta me conviene?

La frecuencia con la que jugamos es un buen indicador para el nivel de gastos al que podemos llegar a aspirar. Para un jugador ocasional, una paleta -o pala, como dicen en España- básica será suficiente. La diferencia entre una paleta de iniciación y una intermedia o profesional radica en la tecnología y materiales, cuestiones que repercuten directamente sobre el precio.

Hay palas extremadamente baratas, por debajo de los 10 mil pesos, que no son recomendables. Además de que están hechas con materiales de dudosa calidad, sus terminaciones dejan mucho que desear, y no es raro que se rompan al poco tiempo de uso. Lo mejor que puede hacer el jugador que se inicia es elegir una marca tradicional, o por lo menos investigar sobre lo que se va a comprar.

Las paletas Sane o Royal Pádel o Steel son algunas de las más recomendadas para jugadores principiantes. Las más baratas por lo general tienen caras de fibra de vidrio y marcos de ese material o de carbono. Se consiguen a partir de los 20 mil pesos, y, bien cuidadas, pueden durar más 3 años o más. Quienes quieran pasar al siguiente nivel de materiales, pueden conseguir palas con caras de fibra de carbono a partir de los 30 mil pesos. En este punto hay que aclarar que esas paletas son, en su mayoría, más difíciles de usar, por lo que alguien que recién comienza puede tener alguna dificultad mínima.

La oferta de paletas se multiplicó durante los últimos años. Hay para todos los gustos. Foto: padelnuestro.com

Lo mejor es asesorarse antes de comprar cualquier paleta. Las diferencias en los materiales hacen que el juego de cada una sea diferente, por lo que un jugador agresivo necesitará una pala muy distinta a la de un jugador defensivo o que todavía no tiene un estilo definido.

Las zapatillas, importantes y relegadas

Otro elemento vital a la hora de jugar al pádel son las zapatillas. Lejos de ser un capricho, el calzado es vital a la hora de prevenir lesiones. Este deporte tiene bien ganada la fama de exigente. Las rodillas y la espalda sufren mucho el rebote en el duro suelo de la cancha, y no es raro que quienes no tienen buen estado físico terminen con alguna dolencia.

Un buen calzado puede prevenir parte de estos inconvenientes. Por su precio, los jugadores deciden dejar de lado la inversión y jugar con zapatillas de correr o de otros deportes, lo que termina siendo hasta peligroso. En tiendas especializadas, el calzado de pádel (que muchas veces es el mismo que el de tenis), cuesta más que una paleta de iniciación. Las zapatillas pueden llegar a costar más de 35 mil pesos si cuentan con la última tecnología de las marcas, y por lo general son importadas.

Pelotas, el gasto inesperado

Seguramente la sorpresa más grande para alguien que ingresa al mundo del pádel sea el gasto en pelotitas. Se pueden conseguir sueltas en las canchas a partir de los 400 pesos, pero la calidad no es la misma que se consigue con los tubos presurizados de las primeras marcas.

Todavía quedan algunos tubos presurizados por debajo de los 2.000 pesos, pero por lo general rondan los 2.500 pesos, y marcas con Wilson o Bullpadel venden sus pelotas premium por más de 3.000 pesos. El gasto en pelotas puede ser sorprendente. Foto: Pixabay

¿Qué tan necesario es contar con pelotas nuevas? Poco, por lo menos al principio. La presión de una pelota cambia completamente el desarrollo del partido, pero un jugador que recién comienza prácticamente no notará la diferencia. Antes de invertir en pelotas de marca hay que recordar también que duran pocos partidos, entre 3 y 5 según qué tan fuerte sean golpeadas.

¿Cuánto sale comenzar a jugar al pádel?

Como se dijo anteriormente, depende. Una persona que juega una semana probablemente esté más que bien equipada con una paleta de iniciación y unas zapatillas. Todo el combo costará cerca de 50 mil pesos, que por lo general se pagan en cuotas sin interés.

Los más comprometidos pueden gastar mucho, muchísimo más. Una paleta de carbono, más zapatillas de marcas tradicionales y pelotas importadas suman más de 80 mil pesos. Si quieren equipamiento profesional hay que comenzar a pensar en más de 120 mil pesos.