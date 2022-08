El punto de pádel de Belasteguín que desató la locura del público

Talento, magia y algo de suerte. Todo esto influyó en el increíble punto que fue la frutilla del postre de un partido verdaderamente espectacular en el Mendoza Premier Padel P1. Los protagonistas fueron el legendario Fernando Belasteguín y quien terminó coronado campeón, Franco Stupaczuk.

El marco no pudo ser mejor. Era la final de un torneo plagado de sorpresas, en el que las parejas mejores rankeadas quedaron en el camino. Belasteguín, acompañado por el español Arturo Coello, y Stupa, quien llegó a la final junto al brasileño Pablo Lima, mostraron buen nivel a lo largo del partido, a pesar de que los nervios y el cansancio hicieron lo suyo en todos los jugadores.

El partido se encontraba inclinado en favor de la pareja argentino-brasileña. Stupa y Lima ganaban cómodamente el primer set 5-2, pero estaba a punto de llegar un punto de inflexión.

La final del Premier Padel fue una verdadera fiesta. Foto: Prensa Premier Padel

La gran mayoría de los presentes en el Aconcagua Arena para la final del Premier Padel tenía un claro favorito: la leyenda de Pehuajó, el Boss, el jugador más ganador de la historia del pádel. Stupa y Lima no se dejaron amedrentar -tanto-, pero el puntazo del séptimo game cambió la historia para el resto del partido.

Todo comenzó como un punto más. Un rally largo como demandaba la pista lenta, y como quiso imponer desde un comienzo Belasteguín. Todo cambió con un poco de suerte para el Boss. Una cortita salió demasiado corta, pegó en la faja y salió de la pista. En ese momento entraron en juego los impresionantes reflejos de Stupaczuk, quien llegó con lo justo y pasó la pelota por fuera de la red.

En ese momento el Aconcagua Arena casi estalla, pero Coello impuso nuevamente el silencio con una devolución milagrosa. El peloteo siguió, con un poco más de fuerza, y un globo corto hizo temer un bombazo del chaqueño para ponerle fin al punto. Stupa no defraudó y consiguió sacar la pelota de la cancha con un por 3 exquisito. No contaba, sin embargo, con la agilidad de Bela, quien a sus 43 años no dudó en hacer un esfuerzo extra para cruzar la puerta y enviar la pelota a la red desde fuera del 20x10.

La hazaña hizo explotar a las cerca de 10 mil personas que se encontraban en el estadio. Como en otras oportunidades, el canto "olé olé olé olé, Bela, Bela" se volvió ensordecedor, y el jugador lo agradeció con un gesto de su paleta. A pesar de perder ese set, durante el segundo se sintió un cambio en el planteo del partido, y tanto Bela como Coello mejoraron su juego y consiguieron dar vuelta el resultado.

El partido finalmente fue para Stupaczuk y Lima, quienes ganaron tras un extenso tie break en el tercer set. Un encuentro que sin dudas entró en la historia del pádel.