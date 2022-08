Tras las quejas, modificarán la ciclovía de Martínez de Rozas pero aún no hay fecha ni costos

La construcción de una ciclovía en la calle Martínez de Rozas, en la Ciudad de Mendoza, generó múltiples quejas en vecinos de la zona y en conductores que transitan una de las pocas arterias que conecta Las Heras con Godoy Cruz. Tras varias idas y vueltas, Unicipio confirmó los cambios que sufrirá la polémica ciclovía.

Los trabajos en Martínez de Rosas comenzaron en junio y pronto se escucharon las primeras voces de los vecinos y comerciantes de la zona que criticaron el proyecto que avanzó con gran rapidez. No obstante, de un día para el otro, la obra quedó paralizada justo antes de la intersección de Sargento Cabral.

Desde la Municipalidad de Ciudad indicaron en julio que se había pedido que la obra fuese modificada, pero estos cambios debían ser analizados por diferentes áreas antes de llevarse adelante. Un mes después, la coordinadora general de Unicipio, Graciela Marty, pudo confirmar a MDZ de qué se tratan las nuevas variaciones que sufrirá la ciclovía en Martínez de Rosas.

Graciela Marty explicó que el cordón posee un ancho de 35 centímetros y de 15 de alto, con la modificación "va a ser de 25 cm de ancho y de 9 cm de alto".

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las ciclovías fueron criticadas por su ubicación y por el tamaño de sus cordones

El futuro depende de un banco internacional

Graciela explicó a MDZ que la obra no tiene una fecha de reanudación ya que la misma responde a consultores del Banco Interamericano de Desarrollo por lo que, antes de realizar un cambio, deben preguntar primero. "Nosotros recibimos financiamiento del BID por lo que cada vez que hacemos un cambio técnico, tenemos que enviar la propuesta al Ministerio de Hábitat de la Nación que debe preguntarle al BID. Cuando ellos dan el sí, nosotros podemos hacer toda la ciclovía de vuelta", explicó.

"Si la obra fuera nuestra, podríamos tomar las decisiones rápidamente", comentó Marty, y agregó: "Cuando tengamos el okey administrativo vamos a seguir construyéndola, en el sentido de que vamos a cambiar los cordones y vamos a seguir con la parte que no tiene cordón, porque todavía hay cuadras que no lo tienen".

La destrucción de los cordones y la nueva reconstrucción de estos supondrá un nuevo gasto que por el momento se desconoce, sin embargo, la provincia puede darse estos pequeños lujos.

"Todavía no se sabe el costo de la nueva obra, todavía no está calculado eso se verá. La obra es dinámica y va cambiando en el momento que va variando. Los costos no los tenemos", explicó Graciela Marty aunque aseguró que Unicipio tiene el financiamiento para construir los 110 kilómetros planificados.

Por último, Marty cree que la aprobación para iniciar las modificaciones saldrá "en cualquier momento".