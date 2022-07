Ciclovía en Ciudad: sigue la polémica y los vecinos criticaron la obra

La Ciudad de Mendoza inició la construcción de una nueva ciclovía en una de las arterias más importantes de la Ciudad, la calle Martínez de Rozas. La obra ha generado muchas críticas por parte de los vecinos que se han manifestado totalmente en contra.

La misma está contemplada en el Master Plan de Ciclovías para el Área Metropolitana Mendoza del UNICIPIO provincial (en el grupo correspondiente a Capital) y comprende la instalación de ciclovías en diferentes departamentos del Área Metropolitana.

En detalle, la ciclovía de Martínez de Rozas tendrá una extensión de 4400 metros lineales y cruzará de norte a sur toda la extensión de la Ciudad, (desde Mosconi a Mariano Moreno).

Todavía no está terminada y ya ha generado caos y largas filas de autos.

Caos en Rufino Ortega y Martínez de Rosas

MDZ recorrió la construcción de la nueva ciclovía para conocer la opinión de los vecinos.

El primero en dar su opinión fue Maximiliano, un comerciante que se quejó de la obra: "Ha reducido mucho la calle y el tráfico se ha complicado bastante, para mi es malísimo lo que han hecho".

Además, contó que la obra afecta a su negocio. "La gente antes se podía estacionar y bajar cómoda a comprar, ahora ya no es así. Yo no veo tanta gente en bicicleta, para mí no hace falta o no es necesario que sea tan grande", comentó.

Mientras tanto, una vecina contó que la obra le viene "bien" ya que muchos conductores estacionaban en su puente y no le permiten salir de forma eficaz. Sin embargo, dijo que la nueva ciclovía resulta un problema: "Me va a complicar sacar el auto como siempre porque Martínez de Rosas es una calle importante que conecta Las Heras con Godoy Cruz. Para mí la solución no es la ciclovía sino la cantidad de autos que entran a la ciudad. El intendente debe resolver la cantidad de autos que ingresan a la ciudad". Inicio construcción ciclovía Martínez de Rozas

Juan, un vecino que maniobraba para poder estacionar su auto dijo: "Es un desastre lo que están haciendo, lo han hecho demasiado ancho y cuando salgan los niños del colegio esto va a ser un caos y va a traer consecuencias graves".

Por último, una jubilada explicó su mayor preocupación por la nueva obra en Martínez de Rosas: "La ciclovía es demasiado ancha y la gente de acá tienen todos autos entonces, para poder colocar el auto en el puente todos tienen que ponerlo sobre las veredas y molestan a los peatones. Yo que uso mi bastón me voy a quedar sin vereda".

La palabra del municipio

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, volvió a defender el trazado de ciclovías que se está realizando en la Ciudad de Mendoza, incluso la que se extiende sobre calle Martínez de Rozas. Durante el evento de lanzamiento de la doble portada de MDZ, el mandatario municipal explicó que la obra se está desarrollando en el marco del proyecto del Unicipio (que busca conectar a todas las comunas del Gran Mendoza) y con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Este proyecto empezó en el año 2018, vino gente del BID y allí se determinó una traza. Martínez de Rozas tiene la particularidad de vincular Las Heras y Godoy Cruz. Esto lo establecieron especialistas que nos visitaron y la idea cumple con estándares internacionales. No es un capricho", argumentó Suarez.

El intendente confesó que la obra se decidió paralizar momentáneamente ya que se van a reperfilar los cordones que separan la calzada del espacio exclusivo para los ciclistas.