Graban a una "nena fantasma" colgada de un camión en la ruta

"Creer o reventar" dice el dicho y este es uno de los casos más difíciles de creer. Hay muchas personas que sostienen que los espíritus y fantasmas existen y se dejan ver delante de ciertas personas. En este caso, Raúl Andrés Herrera compartió en Twitter una foto y un relato muy particular.

El hombre escribió en un hilo de Twitter como él y su familia iban manejando por la ruta en Colombia y observaron que una nena iba agarrada de la parte trasera de un camión, de noche y sola. El extraño hecho fue compartido y la foto -que tiene una marca de agua- fue criticada en redes de ser una farsa.

"Buenas noches, soy una persona del común que nunca había creído en seres o espíritus pero una noche en el departamento del Tolima, en camino de ida para una vereda íbamos mi familia y amigos en el auto, y de una trocha adjunta a la carretera salió este camión y notamos que una niña iba en la parte de atrás", comenzó a relatar en la red del pajarito.

Y continuó el relato: "Jamás pensamos que fuera un fantasma, antes nos enojamos y decidimos fotografiar ya que era inhumano que el señor del auto llevara a esa hora una niña era peligroso y eran las 11 de la noche, cabe aclarar que comenzamos a discutir sobre eso, decíamos que ese señor era un irresponsable y seguíamos y seguíamos discutiendo ese hecho tan inhumano y peligroso".

Lo cierto es que muchas veces se ha registrado como conductores llevan a personas y animales sueltos en los baúles de los autos pero este caso no llamó la atención de los usuarios de Twitter hasta el desenlace del encuentro.

"Como pueden ver en ese sector la carretera es oscura ya que en ese sector le hacen llamar las ''las manas'', bueno no me desvío mucho, el caso fue que cuando pasamos la parte oscura de la carretera había luz casi entrando a la vereda y para sorpresas de todos la niña no estaba. Quedamos fríos y perplejos...".

Y continuó: "Le pitamos al señor y unos 4 minutos el paró y le contamos lo sucedido. El señor muy tranquilamente dijo que el no tenia una niña atrás, y que ya le habían dicho sobre esa niña. La gente de la vereda dice que ella se le sube a los medios de transporte, que las personas de las motos sienten cuando alguien se les sienta en la parte de atrás de la moto. La verdad da tristeza, es una pequeña que aun no encuentra la paz".

El relato se volvió viral en redes y lo publicaron diversos medios de Colombia, lugar donde se originó el supuesto hecho. El tuit tiene cientos de comentarios desconfiando de la fantasmagórico historia y en especial de la marca de agua de la foto. Mientras tanto, otras personas eligen creer que es cierto y que forma parte de lo paranormal que habita en nuestro mundo.

Vos ¿crees que los fantasmas existen?