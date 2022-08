El trámite clave que se encuentra paralizado por el paro de ATE

La atención al público en las dependencias del Registro Civil se encuentra resentida desde hace más de 70 días por las medidas de fuerza que lleva a cabo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) debido al conflicto salarial con el gobierno de Mendoza. Los mendocinos que acuden con turnos previos a las sedes se ven imposibilitados para realizar trámites relacionados con el DNI y el pasaporte debido a que el personal que asiste a sus puestos de trabajo se mantiene en estado de asamblea.

Los numerosos carteles que se encuentran exhibidos en el ingreso a las dependencias del Registro Civil dan cuenta de una situación que llevó a la paralización de algunos servicios primordiales para cualquier ciudadano. La emisión de pasaportes y DNI se ha visto resentida por las medidas de fuerza de los trabajadores estatales transformando en una odisea la realización de un trámite que se inicia a través de la página web pero al momento de concurrir al registro con el correspondiente turno no pueden realizar el procedimiento.

"Saqué turno para renovar el DNI de mis hijos y cuando llegué me encontré con que los empleados no están atendiendo y ni siquiera hay una guardia pasiva", destacó un hombre visiblemente enojado ante la medida de los trabajadores del Registro Civil de Godoy Cruz y agregó: "Es la segunda vez que asisto con el turno de la web y no me atienden por las medidas de fuerza".

MDZ habló con trabajadores estatales que cumplen funciones en los registros civiles quienes confirmaron que los matrimonios se siguen celebrando al igual que el registro de recién nacidos, defunciones y obtención de partidas de nacimiento. "La atención en torno a los trámites relacionados con la obtención y renovación de pasaportes y DNI está paralizada, solamente atendemos a quienes acuden para realizar los denominados trámites exprés", dijo uno de los empleados y agregó: "No sabemos por cuánto tiempo se extenderán las medidas de fuerza".