Ajuste y Consejo del Salario: los movimientos sociales vuelven a marchar

El Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda se arrimaron temprano a la calle Azopardo a denunciar complicidad de la central obrera y el Gobierno y empresarios para “licuar salarios y jugar en contra de los trabajadores”, según dijo a MDZ Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

Allí dejaron un petitorio y se fueron al Obelisco, donde interrumpieron el tránsito con miles de militantes y donde debatirán el siguiente “plan de lucha” como denominan a sus acciones venideras. Luego de la concentración en pleno centro porteño, marcharán hasta el Ministerio de Trabajo.

El salario mínimo vital y móvil (SMVM) que reclama la izquierda es de 111 mil pesos en mano para todos, es decir, que de mínima iguale el valor de la canasta básica. Es allí donde hay ruido entre las distintas organizaciones sociales. El Movimiento Evita de Fernando Navarro se bajó de la discusión por la sencilla razón que es que su líder es parte del Gobierno. Navarro conserva el cargo de secretario de Estado en el ámbito parlamentario, por lo que las tensiones con el Gobierno son mínimas, de reclamos leves y casi nulo acompañamiento a las marchas.

El SMVM está hoy en 47.850 pesos, por lo que el esfuerzo que tendría que hacer quienes lo erogan es casi imposible y lo hizo saber ya el ministro de Trabajo, Claudio Moroni a los integrantes que sesionarán hoy.

Acuerdo por el 21%

Gremialistas y empresarios acordaron hoy una actualización del salario mínimo, vital y móvil del 21% en tres tramos de 7% para el trimestre septiembre-noviembre, con cláusula de revisión del acuerdo ese último mes, por lo que ese haber será de 51.200 pesos en septiembre, de 54.550 en octubre y de 57.900 pesos en noviembre.

El Consejo del Salario se había reunido el 16 de marzo por última vez y logró en coalición de muchos pero la oposición de la CTA Autónoma, un incremento del 45% en 4 tramos. De todas formas el propio Gobierno adelantó esa mejora y, desde el 1° de junio, es de 45.540 pesos y, desde agosto, de 47.850 pesos. También desde ahora el valor de la hora de trabajo es de 239,30 pesos y, los montos mínimos y máximos por desempleo, de 13.292 y 22.153 pesos. Por su parte, los movimientos sociales no quieren debatir el Salario Universal Básico sin tener aumentado el SMVM previamente. Lo que plantearon a este medio es que sin arreglar primero el mínimo, no hay posibilidad de que el salario universal básico no sea alcanzado y derrotado por la inflación en el corto plazo.