Le cobraron de más por pedir un café con leche vegetal y abrió el debate

La crisis económica golpea a todos los sectores de la economía y, en especial, al gastronómico. Como resultado a las trabas en las importaciones y al valor del dólar blue, los precios han aumentado e ingredientes como la leche vegetal -que siempre fue relativamente cara- demuestran una vez más lo difícil que es llevar dietas especiales, ya sea por cuestiones de salud o preferencia.

Víctor García, mejor conocido como El Gordo cocina, compartió en su cuenta de Instagram una foto de un ticket que le dieron en una cafetería con tres ítems: un macchiato, un latte y un "adicional". El adicional es leche vegana y sorprendió al cocinero quien lo posteó en sus redes y llamó a que sus seguidores opinen sobre el hecho.

"La semana pasada subí esta factura a las stories donde me cobraron 180 pesos extra por la leche vegetal sin descontarme la leche de vaca y para mi es un robo descarado, debieron cobrarme un shot de café más el valor de la leche vegetal, no es cierto?", escribió. Y agregó: "Ni hablar de que $180 por un leche vegetal también es un descaro, 1 litro sale unos 400 pesos y rinde aprox 5 o 6 cafés".

Foto: @Elgordococina Instagram

"El gordo cocina" tiene casi un millón de seguidores y estos no dudaron en opinar en la publicación, algunos inclusive le mandaron mensajes que compartió. "Me parece absurdo que cobren el adicional por la leche vegetal a aquellos que no consumimos leche de vaca", escribió uno de sus seguidores.

Por otro lado, uno de sus seguidores le habló desde el punto de vista de un propietario. "Hola, yo tengo bar también. $400 un litro de leche de almendras contra $40 la de vaca. Yo cobro adicional también aunque no tanto!", le respondió el usuario.

A fin de cuentas, la ley 24.240 no contiene previsiones expresa sobre la inclusión de un menú sin carne, vegano, en un restaurante, bar o café. Sí hay normativa sobre alimentos sin gluten (sin tacc) y demás. Cada bar tiene la potestad de fijar sus precios, siempre y cuando los comunique debidamente en el menú y un cartel a la vista en el local para que el cliente esté al tanto y pueda elegir, explicó el blog Derecho en zapatillas.