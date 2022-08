La serie de Netflix que no necesitas ver de principio a fin

La Casa es "la joyita perdida de Netflix" que te proponemos ver. Se trata de una serie de 2015, que si bien no alcanzó gran popularidad es sumamente recomendable.

La Casa es una serie de antología que cuenta diferentes historias que se vivieron en la residencia construída en la millonaria Argentina de 1920. Entre sus paredes se esconden siniestros secretos de todas las personas que la habitaron durante un siglo.

Si eres amante de las series de época, amarás esta propuesta de Netflix. Su ambientación, los vestuarios y sus historias son imperdibles.

¿Por qué te decimos que no es necesario que la veas de principio a fin? Porque cada uno de sus 13 capítulos es una historia distinta. Sí te sugerimos que mires el primero para entender el contexto en el que se hizo esta lujosa vivienda de 1920. Pero, ¡atención! Puede que al comienzo del primer episodio creas que es otra serie más rara y fantástica, no, sigue mirando. No tiene nada que ver con eso.

El segundo episodio cuenta el paso por La Casa de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, quienes se hospedan unos días en la vivienda junto a una conocida madame y dos mujeres más.