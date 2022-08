Stevie Wonder, un artista para creer en los milagros

Antes que nada quiero agradecer a Sir Elton John por el último disco que sacó, una obra de arte llena de invitados, muy diferente y moderno, que lo vuelve a la canchas nada menos que a los 74 años. En plena pandemia hizo "Las sesiones del confinamiento" ("The lockdown sessions") donde se lo ve con un tapabocas de lentejuelas que dice Elton: un disco inspirador que tiene 22 invitados de todo género y edad, de Miley Cyrus haciendo con Trujillo (el bajista de Metallica) el temón de "Nothing else Matters", a Gorillaz, Dua Lipa, Eddie Vedder y Stevie Wonder, el artista que hoy te voy a recomendar.

Elton, un artista al que la pandemia le dio un gran renacer.

Es imposible que no conozcas a Stevie Maravilla, pero siento que son pocos los que realmente saben lo increíble que es su historia. Es un milagro. Falta sin dudas su película. Por eso me animo a recomendártelo pensando en cómo me imagino su biopic. Y eso que aún me falta conocer un montón de él. Y no voy a hablar de la cantidad de premios que ganó y de que tocó con todo el mundo y no se conoce a nadie en la industria que lo reconozca como de lo mejorcito de la historia.

Espero que con este artículo te caiga mucho mejor de lo que ya te debe caer, porque es raro que te caiga mal este muchacho. Sospecharía de vos. Banco que no tengas idea de su vida o de su música, más allá de sus hits. ¿Pero que te caiga mal, cuando cada vez que aparece en escena con esa sonrisa contagia tanta buena energía?

La sonrisa patentada de Stevie Wonder.

Antes que nada te aclaro que Elton debería estar en alguna escena de la película, ya que se conocen hace años y se idolatran mutuamente. Si bien habían compartido noches y escenarios, nunca habían grabados los dos juntos, salvo un tema re ochentoso que seguro depende la edad se te cae la mandíbula cuando la escuches en la playlist del final ("That's what friends are for", tan ochentoso que duele).

Hoy parece que están girando juntos; si llegan a venir acá ahí sí que me endeudo como loco para ir a verlos. Esta canción que te digo que salió el año pasado quizás no la escuchaste: tiene melodía, una gran voz de Elton, tremenda letra, y finalmente la voz y esa armónica tan personal del artista de hoy.

Elton y Stevie, dos que se admiran.

El tema se llama "The finish line" y habla de una pareja de toda una vida donde uno le confiesa que no ha sido tan fácil, y pide perdón y agradece que cuando estaba en los callejones más oscuros y tocando fondo, en la línea final siempre aparecía el amor de él. La historia de la canción se aplica a cualquier situación de la vida normal. Lo importante es que en la vida podés caer, podés estar mal, pero el amor a tu lado siempre te va a salvar. Tampoco aproveches de eso para hacer cualquiera.

Recién me encontré con este video que no lo tenía así podés ver de qué te hablo y te va a gustar porque mezcla la situación de los últimos años de pandemia que vivimos, escenas de vidas de la gente de cualquier año y el encuentro de estos dos genios durante diferentes momentos de sus vidas.

Me expandí con las colas de la película, así para que no se haga tan larga te cuento pequeños momentos de este grande que deberían estar en su biopic.

Su nacimiento e infancia

Obviamente hay que contar la infancia de Stevland Hardaway Morris desde antes de nacer. Digo desde antes porque no se murió de milagro. Nació prematuro de seis meses y estando en la incubadora hubo una falla con el oxígeno que entró más de lo que tenía que entrar y le dañó las retinas de sus ojos que nunca se terminaron de desarrollar. Unos años más tarde la madre dejó a su viejo y se fue a Detroit, y él y sus hermanos se quedaron con el apellido Morris.

Mientras sufría bullying en el colegio por ser ciego, en esta parte de la peli deberían mostrar cómo a tan poca edad se refugió en la música, primero en el coro del colegio y luego desarrollando un talento único, tocando todos los instrumentos a tal punto que se empezó a hacer conocido como un músico prodigo y ahí nació su primer apodo de "Little Wonder" que le serviría para terminar con su nombre artístico. Un ejemplo de esa época es este video de adolescente haciendo un poco de todo:

Los 80

Nosotros, o al menos los que tienen mi edad o más, lo conocimos mucho en los años 80 gracias a momentos como el "We are the world", o hitazos como "I just called to say I love you" (algún ser de este planeta que no conozca este tema que levante la mano), "Part time lover", el lentazo "Overjoyed", "Happy birthday" dedicado a Martin Luther King o el famoso "Ebony and Ivory" con otro Sir, el Paul de la gente. Y los ochenta recontra deben estar en la película porque es su década más popular, con su característico look que vemos hasta hoy, y es pura nostalgia lo que mostraríamos en pantalla.

Debería ver el "We are the world" seguro y su encuentro con Paul o recibiendo el Oscar a uno de los mayores hits del mundo. Te regalo ser el casting de tantos músicos pero nada es imposible. De hecho la película podría arrancar en esta época en algún momento que todos recordemos y de ahí ir a su nacimiento. Y en algún momento tenemos que ir a su época de oro que fueron sin dudas los años 70.

"Solo llamé para decirte que te amo". La imagen más gráfica del éxito de Stevie Wonder en los años 80.

Los 70

Lo más importante de este momento de película que seguramente pocos deben conocer, es el tremendo palo en auto que lo tuvo en conmoción cerebral y coma. Zafó de milagro, otro más, perdiendo un segundo sentido como es el del olfato por un buen tiempo. En la época que se pega el palo, venía con un primo durmiendo de acompañante y parece que al camión de carga de adelante se le cayó un enorme tronco que picó en el ruta y le dio de lleno en la cabeza. Imaginate todo lo peor, pero Stevie la zafó y no solo eso, sino que apenas se despertó, resucitó con nuevos poderes e hizo sus mejores discos de un millonario contrato que había firmado antes del palo y le permitía hacer lo que quería.

Hay una toma en la peli que es clave y que debería estar, que es cuando su amigo y director de gira dijo "Recuerdo que cuando lo vi no lo pude reconocer. Tenía la cabeza hinchada cinco veces al tamaño normal. Nadie había logrado comunicarse con él. Sabía que le gustaba escuchar música muy alto y pensé que tal vez si le gritaba al oído… el médico me dijo 'dale, no perdemos nada'. El primer día nada pero al otro día le canté 'Higher ground' y de a poco sus dedos comenzaron a moverse al ritmo de la canción. Fue un milagro".

Si Stevie ya no encontraba barreras después de nacer ciego y después de sobrevivir a un accidente, imagínate las barreras musicales: hizo funk, soul, pop, reggae, jazz, y le dio a la gente canciones para bailar frenéticamente, para enamorarse, para poner en videos de casamiento, para dedicar a sus hijos y hacerlos bailar, para escuchar en las radios, para todo. No hay lugar donde Stevie Wonder no entre. Esta época sin dudas es la que más hay que mostrar porque es su época más creativa, donde pasar de ser una gran promesa a uno de los más grandes, adelantándose veinte años a cosas como el autotune de los Daft Punk que él lo hacía manual, por citar algún ejemplo.

La vida después de la muerte. El mejor momento musical de Stevie.

Su familia

Obviamente como en toda película hay que ir mostrando su vida familiar. Durante las dos horas que me imagino mínimo, deberíamos mostrar brevemente sus nueve hijos con cinco mujeres, y tres casamientos. Yo me enfocaría en su segunda mujer, con quien tuvo a su hija Aisha, y obviamente me centraría en ese nacimiento y una de las canciones más lindas dedicadas a un hijx llamada "Isn't she lovely?" ("¿No es ella divina?). Esas ganas de padre primerizo de querer contarle al mundo lo baboso que estás como padre Stevie lo compuso en minutos, dicen, con este tema increíble que arranca con un llanto de bebé y termina con un diálogo de padre pidiéndole a su hija que vaya a bañarse. Con ella y un par de hijos se llevaría muy bien y estarían conectados también con su música. La pequeña Aisha grabó con su padre en el 2005 en el tema "Positivily". Obviamente éste y el anterior deberían estar en el soundtrack.

Stevie y su primer hija Aisha, unidos desde que le compuso "Isn't she lovely?"

Su compromiso social

Stevie trata de aportar desde hace más de cuarenta años su granazo de arena por las buenas causas en cientos de ayudas. Es como un Forrest Gump que ha estado sufriendo a los 18 años la muerte de Martin Luther King (a quien le dedicaría "Happy birthday" años después), o apoyando a Nelson Mandela para frenar el apartheid haciendo que su música esté prohibida, o tocar con Obama, el primer Presidente negro y fan número uno de Stevie. Y así mismo lo dice él, rodeado de una vida llena de racismo y violencia callejera que ni siquiera tenía que verla para saber de qué se trataba. "Conozco el racismo de chico y lo vivo también ahora. Tal vez no siempre en mi propia experiencia, pero sí en gente de mi familia, amigos y conocidos. El amor que siento por la humanidad me une a los que sufren. El racismo está basado en el miedo a lo desconocido; el miedo tiene su raíz en la ignorancia, y la ignorancia se resuelve haciendo tomar conciencia a la gente de lo maravilloso que es el mundo hecho por Dios para todos".

Nelson y Stevie Wonder, dos grandes unidos en una misma lucha.

Ya tenemos material para una alta biopic. Ojalá que se haga y me imagino a Forest Whitaker haciendo de Stevie grande. Mientras, espero que te haya gustado saber más de él. Me imagino el final de la película con una imagen suya de ahora a los 72 años entrando a un escenario y haciendo algún clasicazo bailable como "Superstition" y sino plan B, compilado de escenas reales y fotos suyas mientras suena alguna emotiva como "For once in my life".

No tengo el guión ni nada pero al menos sí la playlist de lo que me imaginé de la película en orden de lo que te conté. Hasta la próxima. ¡Dale play a Stevie!

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".