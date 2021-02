Conmoción: Daft Punk anunció su final con un llamativo video

Este lunes, el el influyente dúo francés de música elecrtrónica Daft Punk anunció su separación a través de un llamativo video titulado “Epílogo”. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter le ponen así final a una aventura creativa de casi treinta años.

El clip en cuestión, que cuenta con la placa“1993-2021″, dura ocho minutos y tiene extractos de su película de 2006 “Electroma”. En silencio, se puede ver a los ahora exintegrantes de Daft Punk caminando por el desierto, con sus legendario cascos espaciales y chaquetas de cuero. Más tarde, aparece una una versión coral de su canción “Touch”, perteneciente a su álbum “Random Access Memories”.

Tras haber incursionado en el indie rock con una banda llamada “Darlin”, los músicos decidieron inclinarse a la electrónica;

La aclamada dupla ganó seis Grammy y lanzaron éxitos mundiales como “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” y "Get Lucky", que quedará como uno de los hits más populares de la década pasada.

Los artistas desde el principio lograron tener el control artístico y la propiedad de todo su material. Los famosos trajes futuristas que utilizaron para sus shows y sus superlativas puestas en escena, fueron algunos de los sellos característicos de Daft Punk.

El combo además colaboró con los artistas más representativos de estos últimos tiempos. Desde The Weeknd a Kanye West, pasando por Nile Rodgers, y Julian Casablancas. En el territorio de las bandas de sonido, dejaron su legado con la música de la película “Tron: el legado” (2010).

Los cascos que solían utilizar aparecieron por primera vez en el video de “Around the world”, y siempre mantuvieron la curiosidad de sus fans con respecto a los rostros de los artista.

En un documental emitido por BBC en 2015, Bangalter habló sobre el anonimato: “Tenemos un día a día que es mucho más normal que las vidas de artistas que gozan de la misma popularidad, pero que deben dar más importancia a ser reconocidos físicamente".

En enero, la escritora Diane Doniol-Valcroze compartió en su cuenta de Twitter una imagen prácticamente desconocida del dúo en sus comienzos, cuando todavía no usaban los cascos con los que alcanzaron la fama internacional.