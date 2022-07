Eddie Vedder, un artista para tomarte un buen vino

Este artículo arranca acordándome de un tráiler que vi hace un año de "Flag day", la nueva película dirigida por Sean Penn y con música de Eddie Vedder. La misma fórmula que la rompió con "Hacia rutas salvajes" (Into the wild), esa historia real acerca un joven acomodado que necesitaba irse de la ciudad a la naturaleza y hacia la incertidumbre para un viaje de búsqueda personal. Una película imperdible muy bien acompañada por las canciones Eddie Vedder, que incluye ya clásicos como "Society", "Rise" o "Hard sun".

De ahí que quise escribir acerca de este artista amante de la música, del surf, de la naturaleza, de la familia, de tocar en conciertos benéficos y del vino. Un artista que va creciendo y madura como los buenos tintos, y no para de cosechar razones para quererlo. Son 30 años de carrera y tenemos que brindar por él.

Volviendo a la película nueva, nunca la vi ni me enteré que salió, pero escuché su soundtrack y me encantó. No sé si la película, pero el soundtrack te lo recomiendo al igual que el de "Into The Wild". "Flag Day" tiene acústicos bien Eddie, un gran cover de R.E.M (el tema "Drive") y arranca con un tema cantado por la hija de Eddie, Olivia, una grata sorpresa y una voz angelical, haciendo un tema que encima se llama "My Father's Daughter". Olivia es una de las dos hijas de Eddie, y que la haya dejado de cantar me cae bien.

De ahí el primer brindis por Eddie Vedder: parece ser un gran padre. Hay un gran gesto que lo demuestra como tal cuando estaba tocando hace años en pleno concierto de Pearl Jam, una versión de "Let it go", de la película Frozen de Disney, un pedido de su hija que en ese momento tenía 10 años. Lo hizo inteligentemente dentro de su clásica canción "Daughter". Teniendo en cuenta el sonido de la banda, la historia oscura de ese tema y de la gente que va a ver a su banda, que haya hecho ese tema habla de ese amor paternal.

Eddie y sus dos hijas, Olivia y Harper.

Acá Eddie metiendo el tema favorito de su hija en un tema:

El segundo brindis que hago es por su historia de superación ante varias pérdidas que tuvo en su vida: desde colegas y amigos, o la historia de su padre, o una tragedia a lo Cromañón que tuvo en la banda. Eddie es el sobreviviente más famoso de lo que fue la era del Grunge de los '90, allá en la zona de Seattle. Una movida que lideraban Nirvana, su banda Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots y Alice in Chains. De todos los líderes de esos grupos, con la última muerte de su amigo Chris Cornell, solo quedó vivo Eddie.

Eddie y Chris Cornell, grandes amigos allá en el Grunge de los años 90.

Eddie Vedder creció sin padre (se cambió el apellido apenas pudo a Vedder, el de su mamá). Creció con un padrastro, sin saberlo, y cuando de adolescente se enteró de que su padre biológico no solo era otro sino que había muerto de esclerosis múltiple, se le rebeló el espíritu. Siempre cuenta que sin ese episodio y sin la música de los Who y los Ramones que lo sacaron adelante, seguramente no hubiese hecho un disco tan potente y sincero como el primero de Pearl Jam. En este disco cuenta parte de su historia en "Alive" que, a pesar del nombre, va más hacia vivir bajo una tortura. Hoy confiesa que, gracias a cederle el micrófono a la gente en el estribillo, pudo transformar esa canción en un mensaje positivo.

En este video lo cuenta el propio Eddie:

La banda también tuvo su propio Cromañón, en el año 2000 cuando una avalancha asfixió a nueve personas. En YouTube si buscás se ve a Eddie arrodillado en el escenario llorando y sin poder hacer nada. Estuvo a punto de abandonar la carrera, pero finalmente siguió metiéndole, sanando de a poco, conectando con cada familia de cada fan fallecido y sigue recordándolos hasta el día de hoy, en especial el año pasado cuando se cumplieron 20 años. "Hemos conocido a algunas de las familias a lo largo de los años. Con algunos, hemos forjado fuertes amistades, compartiendo y apoyándonos mutuamente. A algunos no los conocemos. Estamos siempre a la sombra de su dolor y pérdida y aceptamos esa sombra, y estamos siempre agradecidos de compartir ese espacio sagrado. El espacio creado por la ausencia de esos nueve jóvenes".

Eddie desconsolado frente a la peor tragedia en vivo de su banda.

El tercer brindis para este tipo nacido en Seattle es por la onda que pegó con Argentina, a la altura de leyendas como Stones, Paul, Waters, Metallica y ahora Coldplay. Mi gran cuenta pendiente es no haberlo visto nunca a Pearl Jam, y eso que vino varias veces. Nunca tuve con quien ir y de colgado nunca fui. Vi en internet shows en el país con momentos donde ha cantado un tema en castellano ("Está bien" de "It's Ok"), otros donde se emociona ante los solos coreados, y una parte donde le dice al público argentino que la próxima vez debería ser él quien pague la entrada. Cuando quiso describir al público de acá, dijo que la mejor manera era imaginarse a dos personas con una sábana, cada una sosteniendo un extremo, que empiezan a sacudirla hacia arriba y abajo. Y así es como es el público, en todo el piso es así. Un caos pero bien ordenado.

Ahora que está llenándose de shows ojalá que venga Pearl Jam o él como solista, y finalmente me pueda sacar las ganas de ir a verlo.

Eddie uniendo una de sus grandes pasiones: la música y el vino.

Cuarto y último brindis que hago en su nombre es por su participación en shows de otros artistas. Me la juego a decir que es el que más invitaron de todos los músicos, si buscás en YouTube tocó en vivo con todos. Como invitado, siempre lo vemos con una sonrisa y bien compenetrado interpretando temas ajenos y metiéndole su personalidad. Entre una lista que podés ponerte a buscar en YouTube cuando quieras, podés encontrarte a Eddie con Roger Waters, Jack Johnson, Ben Harper, Beyoncé, Bruce Springsteen, Tom Petty, los Rolling, Neil Young, Los Ramones, U2, The Who, R.E.M, los Red Hot, The Strokes, Kings of Leon y muchos más.

De toda esta selección te quiero compartir dos videos que son claves para que te caiga cada vez mejor. El primero es de Eddie y Roger Waters haciendo "Comfortably Numb": nunca lo vi tan sonriente y feliz a Waters como en esta versión de Pink Floyd, tocada en el 2012 en el Madison Square Garden. No solo lo presentó a Vedder, sino que al arrancar el tema, se le acercó, lo abrazó y le dio un beso en la cabeza. Algo que nunca esperaríamos del gruñón de Roger. Si bien la voz de Gilmour en el estribillo es única, Eddie toma su lugar y lo transforma en su estribillo, con un sentimiento en cada frase que nunca vi.

El último es de Eddie y Bruce Springsteen. Acá se nota que el Boss es uno de sus ídolos y tocar con él es un sueño cumplido. Existen muchos videos de ellos tocando juntos varias canciones, tanto de uno como del otro, y todos merecen ser vistos. Yo elijo "Bobby Jean", que además de ser de mis favoritos de Springsteen, se ve a Eddie bailando muy copado de la misma manera que seguramente lo hacía a sus diecisiete años, época en que salió esta canción. Se la canta en la cara feliz, mientras Bruce le devuelve una sonrisa de oreja a oreja.

Durante los últimos treinta años Eddie cosechó mucho cariño de la gente, así que es un artista ideal para abrirte una buena botella y brindar a su salud. Y si te falta música de fondo, te armé esta playlist llamada Cosecha Vedder con un resumen de lo que te conté, donde sumo algunos temas de temas solistas, incluyendo su reciente último disco, un par de su disco de ukelele y los de Pearl Jam que más me gustan.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".