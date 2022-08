Paso Cristo Redentor: grave acusación de Chile y la defensa del lado argentino

El paso Cristo Redentor estuvo cerrado durante 4 días debido al mal tiempo en alta montaña. Pero este viernes nuevamente la frontera se cerró por unas horas por un accidente de tránsito, que terminó con la vida de una persona. Desde Chile culpan del hecho a las autoridades del complejo fronterizo argentino.

A través de un comunicado de prensa la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, que depende del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, acusó que desde el complejo fronterizo argentino no se cumplieron las condiciones pautadas para coordinar el movimiento en el cruce internacional.

El Paso Internacional estuvo cerrado este viernes 19 de agosto hasta las 13.

El horario de invierno del complejo es de 8 a 20 horas “para asegurar una ruta transitable y cumplir con las condiciones óptimas de vialidad”, expresa el comunicado y agrega que esto es así siempre en coordinación con las autoridades argentinas “para mantener un óptimo flujo”.

“Sin embargo, desde el complejo fronterizo argentino incumplieron dicha coordinación, no haciendo el corte de barrera a la hora correspondiente, dejando acceder mayormente a transporte particular a un sector cercano al túnel argentino”, aseguraron y solicitaron: “Esta situación debe ser investigada y aclarada por las autoridades argentinas”.

Según las autoridades chilenas, como medida excepcional, considerando que el Paso había estado cerrado varios días, este jueves se permitió transitar hasta las 21. “Desde el lado chileno se realizó un operativo con el objetivo de ir en búsqueda de aquellos vehículos que se encontraban en el sector argentino, pudiendo detectar 5 automóviles a las 21.20 horas. Posteriormente se realizó el cierre del túnel sin automóviles en ruta”, afirman.

La respuesta desde Argentina

Frente a esta grave acusación desde la frontera argentina el jefe del Centro de Fronteras, Justo José Báscolo, afirmó a MDZ que “ese comunicado carece totalmente de veracidad y es inexacto”.

“A mi nunca me informaron desde la Coordinación Chilena que la ruta no estaba transitable, ellos recibieron a vehículos y camiones dentro de los horarios establecidos. Pero yo no sé cuál es la causa basal del accidente, si se debe a un error humano o a las condiciones de la ruta”, aclara el jefe del Centro de Fronteras de lado argentino.

“El accidente se produjo del lado chileno, habrá que indagar qué sucedió de ese lado de la ruta”, sostuvo. Además afirmó que del lado argentino del cruce Gendarmería Nacional trabaja en conjunto con Vialidad Nacional de forma permanente para evitar que se forme hielo en la calzada para que no ocurran accidentes.

Tirando la pelota del otro lado, Báscolo sentenció: “Si el accidente se produjo será responsabilidad de ellos, no porque la Argentina incumplió. El último vehículo pasó dentro del horario acordado, está todo registrado”.

“Hay un protocolo de metodología de apertura y de cierre del Paso Internacional donde se establece que todas las personas que se encuentren desde Uspallata hasta la boca del túnel (lado argentino) y desde Guardia Vieja hasta el Complejo Los Libertadores (lado chileno), independientemente del horario establecido, esas personas deben ser evacuadas aún fuera del horario”, explica Báscolo y agrega: “Sin embargo, la coordinación de Chile no accedió a atendernos”.

Del lado argentino, debido a la gran cantidad de personas que esperaban en Horcones para hacer su trámite antes de pasar al sector chileno, se decidió suspender la transitabilidad desde Uspallata una hora antes de lo previsto y extender el horario de cruce. “Eso fue lo que se respetó”, concluye Báscolo.

Una novela con varios capítulos

Más allá del duro comunicado que emitieron las autoridades chilenas, y de las afirmaciones del jefe de fronteras, los tires y aflojes entre ambas coordinaciones se producen desde hace varios meses. No es la primera vez que se registran inconvenientes producto de la tensión que existe entre las autoridades argentinas y chilenas del cruce internacional.

En julio, 400 personas quedaron varadas en alta montaña debido a un temporal. La situación podría haber sido una verdadera tragedia, por eso desde Chile se decidió instruir a la Justicia para que inicie una investigación. Fue la ministra chilena Izkia Siches, quien indicó que “ya hemos instruido poder hacer una investigación para ver cuáles fueron los datos que se tuvieron en vista y, obviamente, evitar que en el futuro se produzca un hecho como este".

Esta descoordinación se ha hecho más evidente desde que cambiaron las autoridades chilenas, esto llevó a que se presentaran muchas dificultades para poder operar de manera fluida en el cruce internacional.

“Antes el coordinador chileno era mi referente para establecer coordinaciones, él antes decidía. Ahora esta persona debe consultar al jefe Unidad de Paso, este último consultar al gobernador de Los Andes y el gobernador a Santiago y de allí esperar que la respuesta tome el camino inverso”, explicó Báscolo.