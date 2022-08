Qué hay que saber sobre el nuevo bono para jubilados

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un incremento salarial para los jubilados, según la Ley de Movilidad del 15,53%. También se anunció un nuevo bono de refuerzo. Sobre esto, habló en MDZ Radio, Marcela Micames, abogada especialista en derecho previsional.

Hubo un anuncio de Sergio Massa a través de Twitter y luego "en la página ANSES hay una información tipo filminas, pero la verdad es que todavía estamos esperando el decreto y la resolución”, dijo la especialista. Además, cuestionó la forma en que dio a conocer la información el ministro: “En un tweet no podés explicar bien qué estás poniendo, qué estás dando y sobre todo cuándo tiene estas implicancias”.

“Al aumento de septiembre se le suma un bono de refuerzo. Hay que ser claros, porque justamente estos anuncios, hechos de esta manera tan informal, pueden prestar esa confusión. Estos bonos empiezan desde $7.000 y van degradándose a $4.000 de acuerdo al ingreso de cada persona. El jubilado que cobra una mínima va a recibir $7.000, pero quienes alcanzan dos haberes mínimos o más, no. Estas personas sí tendrán el aumento del 15,53%, pero no el bono”, explica la abogada.

La especialista remarcó la importancia de entender que el bono tiene una finalización. “Se comienza a pagar una vez, ahora en septiembre, se abona por tres meses y después listo. Lo importante es que se entienda esa cuestión, porque si uno le suma a la jubilación mínima de hoy el aumento del 15,5% y un bono de $7.000, durante estos tres meses la jubilación mínima se eleva a $50.000 , que es lo que dice el tweet. Lo que no queda claro es que en diciembre, al irse estos $7.000, el cálculo del nuevo aumento que tiene que venir por fórmula y se va a hacer no sobre $50.000, sino sobre la jubilación mínima de hoy, más el 15%, que son $43.300. El sueldo no ingresa al haber”.

De esta manera, explicó que habrá una mínima sostenida de $50.000, no sólo en septiembre, octubre y noviembre, sino también en diciembre, enero y febrero. “El aumento de diciembre va a quedar licuado de alguna manera dentro de este refuerzo que se puede tomar, si uno lo mira con buenos ojos, como un adelanto del aumento de diciembre. Esto viene a cubrir una parte de lo que te van a dar en diciembre. La próxima fórmula que vas a recibir en diciembre te acompaña hasta marzo”.

Marcela Micames remarcó que es una buena medida, pero hizo hincapié en la transparencia de la información: “No desviemos la realidad, no digamos que entran en el monto del haber. La mínima no sube a $50.000 sino que se va a sostener en $50.000 durante tres meses y en diciembre, cuando venga el aumento vuelve al nivel anterior. Digámosle como se llama, es un refuerzo, o sea, un pago excepcional y acotado en el tiempo”, concluyó.