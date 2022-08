Sergio Massa: "Sin paz social no hay estabilidad macroeconómica"

El ministro de Economía, Sergio Massa, expuso este jueves en el Latin American Cities Conferences, organizado por el Council of the Americas, que se desarrolla hoy en Buenos Aires. Dijo que "la Argentina es un gran país, con enorme cantidad de recursos, pero claramente es un país que no es rico sino con riquezas".

Massa señaló que "transformar esa riqueza en desarrollo, el crecimiento de alguna manera depende del trabajo que desde el Estado y el sector privado hagamos cada uno de nosotros".

Por su parte, el funcionario manifestó que "sin estabilidad macroecómica no hay paz social pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica", y agregó que "las tensiones se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado y los privados a la hora de invertir".



También consideró que la estabilidad macroeconómica "es un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también con los actores económicos y sociales de la Argentina".

Massa, sostuvo que "el primer esfuerzo" debe hacerse desde el Estado, al referirse al congelamiento de la planta en empresas estatales.



"El desafío de pedir que hagamos un esfuerzo conjunto tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado", afirmó