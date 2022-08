Sin novedades a la vista, Sergio Massa rinde hoy un nuevo examen

Tres de los principales anuncios que Sergio Massa presentó como las columnas para su llegada al ministerio de Economía aún siguen siendo una incógnita. El ministro hablará hoy ante el Council of the Américas y muchos se preguntan si para ese momento se conocerá, por ejemplo, el nombre del viceministro de Economía, cargo que nuevamente se acerca y aleja de Gabriel Rubinstein, sin confirmación alguna.

También hay esperanza de que aparezca alguna precisión más clara sobre el proceso de segmentación de tarifas, sumido aún en un mar de incertidumbres, tanto para el beneficio que puede traerle al Tesoro, como el impacto en el bolsillo de muchos argentinos. A esa lista de inquietudes debe sumarse el campo y la liquidación de divisas que todavía no da certezas nada menos que sobre los supuestos US$5000 millones que Massa dijo tener confirmados para reforzar reservas, inclusive desde antes de asumir.

Mas de 24 horas después del anuncio de los "detalles" de la segmentación de tarifas, nadie sabe a ciencia cierta cuánto le tocará pagar en su factura de electricidad, gas o agua y mucho menos si las empresas distribuidoras estarán en condiciones técnicas de aplicar la medida desde el 1 de septiembre. En realidad desde esas empresas ya están alertando que el Gobierno no les giró aún suficiente información para aplicar la quita de subsidios y la suba de tarifas, ni tampoco las precisiones técnicas para dividir a los usuarios de acuerdo a los nuevos parámetros.

No estamos hablando de una medida más sino de una de las dos decisiones que podrían hacer una diferencia en las cuentas públicas y la presión sobre la inflación; la otra, que el mercado seguirá de cerca, es la orden al Tesoro de no pedirle más adelantos transitorios al Banco Central para bajar así el nivel de emisión.

De todas formas, las dudas se extienden también al verdadero ahorro en las cuentas públicas que puede darse con la segmentación en los términos que se anunciaron y que aún no está claro si producirán más ruido dentro del Frente de Todos. Para el 2022 ese ahorro no sería superior a $47.500 millones, lo que podría extenderse a $455.000 millones anualizado en el 2023. Esto implica, de acuerdo a la mayoría de los cálculos, que este año impactaría en 0,2 puntos del PBI y el año que viene en algo más de 0,5 puntos.

Flavia Royón en el anuncio de segmentación de tarifas.

Debe entenderse además algo que el Gobierno obvió en el anuncio que hizo la secretaria Flavia Royón el martes al mediodía: con la inflación en carrera y el dólar moviéndose, las distorsiones tarifarias continuarán y el año que viene hará falta otro tarifazo para frenar nuevamente el impacto de los subsidios sobre el déficit. Es decir, con los anuncios de esta segmentación la historia de la suba de tarifas recién comienza, si es que el Gobierno está dispuesto a dar una señal de seriedad a los mercados y al mundo.

La demagogia del congelamiento de tarifas que aplicó el kirchnerismo tanto en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en el de Alberto Fernández hasta ahora, llevó a esta situación de crisis y retraso acumulado que el propio Gobierno intenta ocultar como sea. Tanto es así que resulta obvio que las imprecisiones y la falta de explicaciones en los anuncios del martes pasado parecen más una estrategia de ocultamiento que una falta de aptitud técnica de los funcionarios.

Para ser más claros, algunos economistas (Juan Luis Bour explica algo de esto) consideran que la incertidumbre y la falta de precisiones que rodearon al lanzamiento de la segmentación, son una forma de no ponerle públicamente un porcentaje a la fuerte suba de servicios que se viene. De esa forma los usuarios solo conocerán el aumento que les toca cuando reciban sus facturas y eso sucederá recién en septiembre, si es que las empresas llegan a liquidarlo. Leyenda

¿Cuál es el efecto práctico de esto? En primer lugar tanto Sergio Massa como Alberto Fernández podrán enfrentar al FMI mostrando el lanzamiento de la segmentación, tal como se había comprometido, para bajar el impacto de subsidios sobre el déficit. Lo harán antes que el público sienta el impacto y que, además, aparezca en el horizonte la intervención de la Justicia. En un país donde una cautelar no se le niega a nadie, será difícil que no haya fuertes cuestionamientos judiciales a un proceso tan desprolijo de suba de tarifas y más cuando se hace en base a distintos parámetros como ingresos, ubicación geográfica o consumo. Sería extraño que algún usuario no denuncia violación de igualdad ante la ley. También es una incógnita qué posición tomará Cristina Fernández de Kirchner frente a la suba de tarifas cuando comiencen las protestas, sobre todo en la clase media donde los incrementos, se estima, serán superiores a lo calculado.

Otro capítulo, que también amenaza pasar por tribunales, son los escraches que comenzó Malena Galmarini cuando mostró fotos de propiedades de alto valor que pagan facturas relativamente bajas del servicio de agua y que luego continuaron con la publicación de listas de políticos, actores y famosos, en una clara violación del secreto de información de los usuarios. Malena Galmarini "escrachó" a usuarios.

El Gobierno no quiere entender que cada Argentino paga la factura de servicios por el monto que le envíe la distribuidora o proveedor. No es el usuario quien decide pagar poco, sino dos Gobiernos, el de Cristina en su momento y el de Alberto ahora, que decidieron utilizar la demagogia para congelar tarifas de servicios a todo el mundo sin distinción. Resulta delirante, en estos términos, que este mismo Gobierno cuestione cuánto paga cada uno y hasta lo someta a un escrache.

Massa cerrará hoy a las 12,15 los debates del 2022 Latin America Cities del Council of the Americas. El ministro de Economía hablará quizás de estos temas como segmentación, de las conversaciones con el campo que por ahora no avanzaron aunque ya arrancó el nuevo esquema de liquidación que estableció el Banco Central y por el que espera sumar US$1.000 millones y sobre las cuentas públicas. El auditorio espera más explicaciones que esas.

Susan Segal organizó esos debates en los que suben al escenario desde Horacio Rodríguez Larreta, Marc Stanley, empresarios y una curiosidad para el capítulo gobernadores: estarán Gerardo Morales, Rodolfo Suárez y Gustavo Sáenz, todos opositores.

Anoche, Segal puso la mesa para una cena aún más fuerte que el despliegue que se verá hoy. También en el Hotel Alvear, pero en un salón más reservado, la presidenta de Americas Society/Council of the Americas, sentó a Eduardo "Wado" de Pedro junto a Stanley, Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, Martín Eurnekian, José Luis Manzano, Hugo Dragonetti y Martín Genesio.

Algunos de esos empresarios apoyan a Massa desde hace tiempo y hasta estuvieron cenando en su casa 72 horas antes que el nuevo ministro de Economía asumiera su cargo, justo cuando estaba decidiendo las medidas que anunciaría una semana después. Los presentes, más allá de su fluido diálogo con Massa, probaron anoche que la incertidumbre sobre el verdadero apoyo del kirchnerismo al nuevo esquema de Gobierno puede más que cualquier promesa que se les haga.