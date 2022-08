La gran decepción de la médica que sufrió el robo: “Nada va a cambiar en este país"

Esta semana el laboratorio de anatomía patológica de la reconocida médica Paula Valdemoros (44), ubicado en el departamento de San Martín, Mendoza, sufrió un violento robo mientras cuatro trabajadoras se encontraban en el lugar. "¿Qué mierda hago acá?", se pregunto tras el hecho al reflexionar si debería haber emigrado.

Valdemoros dialogó con MDZ y relató cómo fue todo. Tres sujetos armados ingresaron a su laboratorio, abrieron el portón eléctrico, maniataron a las cuatro empleadas que se encontraban en el lugar, las encerraron en uno de los ambientes y generaron graves destrozos mientras buscaban qué llevarse. El laboratorio tenía cámaras de seguridad, en los videos quedaron registrados todos los movimientos de los delincuentes y el diálogo que tuvieron con las mujeres.

“Nos rompieron todas las cajoneras, saltaban arriba para poder abrirlas, se llevaron la recaudación del día, celulares, camperas, una computadora y un microscopio”, enumera Valdemoros.

Así quedó el laboratorio tras el robo.

La médica destaca que lo que más le sorprendió de los videos fue el audio de los diálogos de los sujetos, que según la profesional tendrían entre 20 y 25 años, mientras estaban en su laboratorio. “Ellos les decían a las chicas: `tranquila madrecita, no la voy a lastimar ni violar. No queremos trabajar y necesitamos llevar algo a la casa´”.

Esto que escuchó género en ella aún más indignación. “No va a cambiar nada en este país. Son dos o tres generaciones sin ánimos de cambiar. Sienten que es una obligación que el Estado les de todo, que alguien debe hacerlo por ellos”, expresó a MDZ.

La impotencia llevó a que Valdemoros se descargara en sus redes sociales, su publicación tuvo cientos de comentarios y fue compartida por miles de personas.

El escrito decía: “Una profesión donde facturo hasta el último centavo porque los médicos somos otra de las profesiones que no podemos negrear porque las obras sociales y los círculos médicos nos piden la factura para pagarte con los meses de demora que ellos consideren y me pregunto: cuántos planes sociales se pagan con mis aportes!! De gente que no labura y se dedica a robar a laburantes!!”.

“No nos merecemos estar con miedo, llorando y haber sido maltratadas por una banda de inadaptados sociales que este país con sus políticas solo hace que se multipliquen", sentenció.

La profesional realizó la denuncia en la comisaría más cercana a su laboratorio, mientras se encontraba prestando declaración en el lugar le llamó poderosamente la atención la cantidad de personas en su misma situación. “Cuando vi toda esa gente pensé: soy una de las tantas víctimas que están aumentando en el país”.

Esta no es la primera vez que Paula Valdemoros sufre un robo de equipos de trabajo. Hace unos años, en el estacionamiento del Hospital Pediátrico Notti le abrieron el baúl de su auto para sustraer sus pertenencias. “Me rompieron el auto y me robaron un microscopio del baúl. Quienes se lo llevaron se lo ofrecieron a un veterinario que por casualidad era conocido mío. Él no quiso hacer la denuncia por miedo, pero me lo devolvió”, comparte a MDZ.

Ella cuenta que es común que roben este tipo de elementos y que los ofrezcan, y que esto pasa porque, como sucede en otros rubros, “hay personas que compran sabiendo que es robado”.

Ambas situaciones la hicieron reflexionar. Preguntarse por qué, habiendo tenido la oportunidad de emigrar, siguió apostando a su país, a quedarse en San Martín y querer crecer profesionalmente en Mendoza.

“Me formé en Estados Unidos, viví un tiempo allá y viajo todos los años para seguir formándome. Muchos me dicen por qué no te vas, pero yo amo mi país y ya tengo mi vida hecha acá”, aclara y agrega: ”Colaboro con una red protectora de perros, tengo 14 perros en mi casa y soy parte de campañas de castración masiva, no puedo dejar esto acá”.

Sin embargo, comparte que “si tuviese hijos no dudaría en formarlos para que se fueran a vivir al exterior. Es algo que se los recomiendo a todos mis alumnos de tercer año, que estudien afuera, que se formen en el exterior y que se queden allá”.

Un éxodo de médicos

“Uno apuesta a su país. Pero ves que, en los últimos tres o cuatro años, cada vez más médicos revalidan sus títulos, emigran y buscan oportunidades de trabajo en otros países”, sostiene Valdemoros, quien tiene más de 20 años de profesión.

“Tengo mucho conocidos que han revalidado su título para irse a Chile, mientras esperan que les salga todo para emigrar a España”, cuenta la médica especialista en anatomía patológica. Muchos de ellos son médicos recién recibidos, otros llevan varios años trabajando en Mendoza y ahora ven que la mejor opción es irse.

"Acá te pueden matar por unas zapatillas", concluye.