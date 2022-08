La impotencia de una médica de San Martin tras un robo: "Ganas de irme a la mierda"

Paula Valdemoros, una reconocida médica patóloga del departamento de San Martín, fue víctima de un robo en su lugar de trabajo que la dejó prácticamente desvalijada. Tras el episodio, la mujer realizó un descargo en las redes sociales: "Me invade la impotencia y las ganas de irme a la mierda".

"Jamás subo cosas fuera de mi devoción por los animales a las redes por hoy entraron a mi lugar de laburo a robarme", comenzó relatando. La mujer destacó que el martes por la mañana, tres delincuentes armados ingresaron al laboratorio de anatomía patológica y le robaron celulares, dinero y hasta elementos que solo a una rama específica de médicos podría servirle.

"No es cualquier lugar, es mi casa porque paso más de 12 horas diarias en ese lugar y pongo mucha energía. Tengo mucha gente trabajando ahí, 13 personas entre técnicos, personal administrativo, de limpieza, biología molecular; todos en blanco porque pago mis impuestos, seguros y todo lo que este país de vagos no hace", puntualizó.

Y agregó: "Me invade la impotencia, las ganas de irme a la mierda".

Valdermoros explicó que durante su vida profesional tuvo una gran cantidad de oportunidades para ir a trabajar y quedarse en otros países, pero siempre quiso volver. "Me quedé acá, en mi San Martín, pensando que podía aportar algo". Sin embargo, ahora lamenta esa situación.

"Hace 20 años que laburo como infeliz, me formo en cursos que pago en dólares y voy a congresos internacionales y nacionales que también me los pago yo e invierto. Y son tan pelo**** que hace un mes, con la inflación por las nubes como está, me meto en un crédito a tasas impagables para comprar un aparato (obviamente en euros) para automatizar cosas en mi laboratorio y seguir mejorando", descargó la mujer.

En medio de su dolor por el robo, la médica puntualizó que en su profesión "factura hasta el último centavo" porque "las obras sociales y círculos médicos piden la factura para pagar con los meses de demora que ellos consideren". Bajo esa situación, se preguntó: "¿Cuántos planes sociales se pagan con mis aportes? De gente que no labura y se dedica a robar a laburantes".

Valdemoros remarcó que tanto ella como sus empleados "no se merecen estar con miedo, llorando y haber sido maltratadas por una manda de inadaptados sociales que este país con sus políticas solo hace que se multipliquen".

Como mensaje final para la juventud, la médica indicó que "su recomendación es que se vayan". "Eso les digo muchas veces a mis alumnos de tercer año de la facultad. Son generaciones perdidas con estas políticas que no van a cambiar por mucho tiempo".

El posteo realizado en las redes sociales fue rápidamente compartido por cientos de usuarios, quienes celebraron las palabras de la médica y lamentaron el trágico episodio que vivió.