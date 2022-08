Un día para la toma de conciencia

Vemos todos los días que los conductores ignoran a los peatones, los más vulnerables del tránsito. Las muertes viales producen un goteo constante, entre 14 y 20 por día. A mi hijo Kevin Sedano lo mataron cuando tenía sólo 14 años, a Tahiel Contreras, cuando tenía 6. Quien le quitó la vida a Kevin, Eduardo Sukiassian, circulaba al doble de la velocidad permitida sobre la avenida del Libertador en Vicente López. Lo atropelló y se dio a la fuga. Tahiel esperaba de la mano de sus padres para cruzar la calle en Gregorio de la Laferrere cuando dos autos corriendo picadas perdieron el control. Tahiel perdió la vida instantáneamente. Kevin y Tahiel no pudieron decidir nada. Quienes pisaron el acelerador, decidieron por ellos.

Con este proyecto no estamos hablando de una sanción a alguien que no se da cuenta y que quizás, en lugar de circular a 80 km/h, circula a 90. Estamos hablando de casos, como ocurrió con Tahiel o con Kevin, donde conductores circulan a más de 120 km/h donde el máximo permitido es de 60. No es que sin darse cuenta pisó un poco más el acelerador sino que deliberadamente, participan de carreras clandestinas en las calles y avenidas sabiendo que le pueden quitar la vida a otro y, acá esta lo terrible: no les importa.

Muchos de ustedes no deben saber que soy sobrina de Oscar Alfredo Gálvez. El autódromo de la Ciudad de Buenos Aires lleva el nombre de los hermanos Gálvez. Oscar Gálvez obtuvo 5 títulos de turismo carretera. A mi familia le gusta la velocidad, ir a las carreras, los autos de carrera. Para ver a estas carreras vamos al autódromo. No nos paramos al costado de la Panamericana. Los talleristas que preparan a estos autos saben si un auto se va a usar en el autódromo o en algún acceso o en la Panamericana. Así como también saben si un golpe que tiene un auto fue causado por un choque o por algún atropellamiento. Los talleristas también están involucrados en estas carreras clandestinas.

Ahora tenemos una ley que pudimos sacar junto a la Diputada Paola Spatola y varios diputados en el año 2008. Hasta esa fecha no había ninguna clase de tipificación ni de sanción para quienes participaban de estas carreras ilegales. Esta ley sanciona con una pena de 6 meses a 3 años de prisión a quienes participan de las carreras. ¿Y si participando de estas carreras matan a alguien? ¿Qué hicieron en otros países para terminar con estas carreras y así poder salvar vidas? Por supuesto q enfatizaron las campañas, la educación vial y los controles. Tanto en Chile con la ley Emilia como en España, aplican sentencias efectivas para quienes participan de estas carreras y más aún si lesionan o le quitan la vida a alguien. Se considera un Homicidio Simple

porque el auto se usó como un arma.

Por eso celebro que acá no hay grietas. Sergio Massa, como presidente de la cámara de Diputados, presentó este proyecto llamándolo Ley Tahiel, junto a quien era el Ministro de Transporte, Mario Meoni. Los acompañó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano. Y después, María Lujan Rey, de otro partido político, también presentó un proyecto contra estas carreras, y lo llamó Ley Kevin. Hubo un consenso entre oficialismo y oposición y hoy las dos familias lo llamamos ley Tahiel Kevin. ¿Por qué algún diputado no va a querer aplicar estas penas? Si la persona que pisa el acelerador sabe perfectamente que le puede quitar la vida a alguien y no le importa. “Siente un desprecio total por la vida del otro”, dijo Sergio Massa. Solo le importa la adrenalina que siente y le causa la satisfacción correr donde no está permitido.

Este proyecto va a ayudar a salvar vidas porque cometer delitos viales no es lo mismo q cometer otro tipo de delitos. Si a alguien que va a robar le decís: En lugar de ir 5 años preso vas a ir 10, no le importa. Ya es un estilo de vida que adoptó. Pero si alguien, q va a participar de estas carreras, sabe que si atropella y mata es un Homicidio Simple, realmente lo va a considerar y seguramente evitar. Con solo mirar los cambios que se produjeron en España y Chile, se ve en las estadísticas las vidas q se salvaron, la mayoría jóvenes.

Recordemos que los hechos viales son la principal causa de muerte en Argentina para los jóvenes de entre 15 y 30 años. Esta ley va a servir para evitar futuras muertes. ¡Esperemos que los diputados lo dictaminen y voten!

* Viviam Perrone es profesora e integrante de Madres del Dolor,