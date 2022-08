Familia argentina emigró a España hace un año y cuenta cómo fue vivir estos meses allá

Hace un año Sergio, Karina y sus dos hijos, Joel y Ariadna, dejaron atrás su vida Mendoza en busca de nuevas oportunidades y emigraron a España. Vendieron todo, solo guardaron lo indispensable en valijas de 23 kilos y fueron en busca de lo que hacía años anhelaban.

Doce meses después, desde Valencia, esta familia comparte con MDZ cómo ha sido este tiempo de adaptación, cómo es el lugar dónde ahora viven y cómo impacto la decisión en su vida profesional, académica y social.

Sergio y Karina viven con sus hijos en Valencia.

"Vivimos en un lugar privilegiado, en el microcentro de Valencia”, cuenta Sergio Tahiara (51) para comenzar a describir el sitio que los ha acogido. “Estamos rodeados de parques, ríos, fuentes, circuitos de gimnasia, playas. Si bien es una gran ciudad y uno no debe relajarse, acá no hay peligros y no da miedo caminar por la calle", continúa.

La familia asegura que ya están totalmente adaptados a su nuevo hogar en esta ciudad española. Sin embargo, no ha sido fácil transitar este proceso. “Nosotros ya teníamos los papeles porque habíamos vivido hace un tiempo acá, pero fueron meses duros, como le pasa a la mayoría de las personas que vienen”, afirma Karina Caffaratti (48).

“Nos costó mucho conseguir un lugar para vivir. Primero porque te piden bono de sueldo, cuando llegamos aún no lo teníamos. Cuando no se cuenta con eso muchos -dueños de departamentos o inmobiliarias- piden desde 6 hasta 12 meses de alquiler por anticipado y es muchísimo dinero, el alquiler en España es muy costoso”, asegura Sergio.

Pero ellos corrieron con suerte, consiguieron un departamento gracias a una mendocina. “Una mujer conoció nuestra historia a través de la nota que se publicó en MDZ el año pasado. Por eso, nos pidieron solo 5 meses adelantado”.

Al llegar a Valencia, en agosto de 2021, se encontraron con que todo estaba cerrado. "Parecía un pueblo fantasma. Fue un mes de mucha incertidumbre, no sabíamos de qué trabajaríamos, dónde viviríamos, a qué escuela irían los chicos. Pero, el panorama se fue aclarando lentamente”, confiesa Karina.

En relación a las oportunidades laborales, que es algo que muchos argentinos se preguntan. La pareja sostiene que aquellos que llegan con recomendaciones o con un puesto ya asegurado en una empresa les resulta mucho más sencillo entrar en el sistema laboral. En su caso, contaban con todos los papeles para emigrar de manera legal, ya habían vivido en España hace 15 años atrás. “Esto nos ayudó a conseguir trabajo rápido, pero fue duro”.

Karina actualmente trabaja como manager en un centro de fitness que está abierto las 24 horas. Sergio, por su parte, en la mañana está en un supermercado y en la tarde en otro centro deportivo dando clases de spinning y funcional. El mayor de sus hijos, Joel de 20 años, trabaja desde el mes de noviembre para una de las empresas más grandes de delivery de España.

Gracias a cada uno de sus trabajos los mendocinos afirman que allá tienen “mejor poder adquisitivo, algo que en Argentina no nos pasaba. La calidad de vida es muy superior, está todo al alcance”, afirman y agregan: “Uno no piensa en el ahorro sino en el disfrute de viajar, salir a comer, darse gustos, pagar viajes de estudio o deporte de los chicos, comprarle el equipo que necesitan para entrenar; uno va al supermercado y no se limita en las cosas que compra”.

Los sueños se empiezan a cumplir

Esta nueva vida en Valencia les ha permitido en 12 meses cumplir muchos sueños cada uno en lo personal y como grupo familiar. “Los chicos han podido viajar y hacer muchas cosas que estando en Argentina eran imposibles. Joel, que es jugador de fútbol, ha ido a Londres a la final de Argentina e Italia; se ha ido a conocer Barcelona; ganó un sorteo en la empresa en la cual trabaja y pudo ingresar al campo en la semifinal de la Champions. Ariadna también ha viajado bastante, con su equipo de hockey a Irlanda y al Mundial de Hockey a ver los partidos de Las Leonas”, enumeran Sergio y Karina. Joel visitando el estadio del Club de Fútbol Barcelona

Tanto Ariadna como Joel juegan al deporte que les apasiona y han podido ingresar a equipos de Valencia. También en este tiempo pudieron avanzar con sus estudios y continuar sus carreras orientadas en educación física. Pero este proceso tampoco fue fácil.

“A Ariadna se le complicó mucho el estudio porque el nivel que traía desde Argentina era bajísimo. Se encontró con una panorama completamente diferente, un sistema mucho más avanzado. Sus compañeros y profesores la ayudaron un montón y ella le puso mucha actitud, por eso pudo salir adelante”, cuenta su madre.

Gracias a eso, la adolescente ahora comienza a estudiar en la formación profesional de grado medio de educación física, en un establecimiento privado. “Es bastante costoso, pero estamos dispuestos a hacer ese sacrificio”, sostienen Sergio y Karina, quienes también aprovecharon para seguir estudiando y hacer cursos, talleres, master y Sergio realizó hasta un curso de navegación que lo habilita para manejar embarcaciones. Ariadna juega al hockey en la primera de un club de Valencia.

Una vida lejos de los afectos

Esta experiencia, hasta el momento ha superado sus expectativas. Están muy seguros de la decisión tomada aunque una parte de ellos extraña vivir en Argentina.

“Extrañamos en especial a la familia, a los hermanos, los sobrinos y primos. Y mucho las juntadas de fines de semana. Nosotros ya lo hemos vivido cuando emigramos por primera vez, pero nuestros hijos adolescentes extrañan mucho a sus afectos”, comparte Sergio. “Pero, uno sabe que está acá por una mejor vida, mayor seguridad y eso lo valoramos y nuestros hijos nos agradecen por haberlos traído para acá”, agrega.

Este camino recién comienza para ellos, no ha sido fácil pero sus rostros reflejan la satisfacción que les genera haberse animado a dar ese gran paso.

“Karina tiene un trabajo ideal, los chicos ya están adaptados y avanzando y yo tengo esperanza de que en septiembre dejaré el supermercado y comenzaré a trabajar definitivamente en lo mío”, comparte Sergio haciendo un repaso general de lo que han logrado en todos estos meses.

A su lado, Karina destaca: “No nos arrepentimos para nada, estamos felices con la decisión que tomamos. Hemos elegido un lugar increíble, solo nos falta la familia y amigos, todo lo demás lo tenemos”.

Sergio por su parte, busca llevar un poco de alivio a aquellos que están atravesando una situación similar a la que ellos vivieron. “El que realmente quiera emigrar que sepa que hay que superar los miedos y nervios. Todos hemos pasado por lo mismo, pero cuando vas con esperanza, fuerza y ganas, todo se supera”.