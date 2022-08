Una argentina en Alicante comparte lo que sí o sí hay que saber antes de emigrar a España

La situación actual del país aumenta el interés de los argentinos por buscar nuevos horizontes en otros países. La intención de "dejarlo todo" en Argentina para emigrar a otro país cada vez está más latente, tanto en los jóvenes como en muchas familias. Antes de tomar esta gran decisión es necesario tener en cuenta varios puntos.

"Hemos considerado necesario asesorar a argentinos, dada la no tan nueva ola de inmigración que está llegando de compatriotas a España. Informar en destino es importante, para prevenir malas experiencias", aclara Marcela Rodríguez. Educadora Social, y fundadora de la Asociación Argentina Paisanos Alicantinos, de Alicante.

Desde la asociación, buscan asesorar a la población interesada en emigrar a España. Por ello, elaboraron un texto que contiene todos los puntos claves a tener en cuenta antes de emprender una nueva vida en otro Continente.

España es uno de los países más buscados por los argentinos para emigrar.

¿Qué tener en cuenta antes de emigrar?

La Asociación Argentina Paisanos Alicantinos destaca que es indispensable tener en cuenta que "la moneda siempre tiene dos caras: lo ideal es conocerlas para luego decidir, arriesgar y apostar, pero conociendo ambas realidades. Cada uno conoce sus necesidades, motivaciones, expectativas, capacidades y recursos para tomar la decisión de emigrar, por supuesto, todas son válidas y respetables".

Es necesario hacerse las siguientes preguntas:

¿Por qué y para qué quieres emigrar? ¿Qué estás dispuesto a dejar y que pretendes hacer para lograrlo? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Qué pretendes oír?

La Asociación comparte además cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen aquellos que quieren emigrar y busca brindarle respuesta a cada una de ellas.

Lo primero que resaltan es que en España sí hay trabajo y que la oportunidad de progresar es alta. "En la Asociación Argentina Paisanos Alicantinos (España) recibimos decenas de ofertas de empleo. Muchas de ellas no se llegan a cubrir porque los aspirantes no tienen el correspondiente permiso de trabajo (requisito que a diferencia de épocas anteriores) hoy se ha hecho prácticamente imprescindible", explican.

"En un principio estudios y/o profesiones puede que queden postergados por un tiempo y tendrás que trabajar de lo que sea. Esto tiene que ser una decisión personal, meditada y por sobre todo escucha activamente a quienes ya han pasado por esta experiencia", recomiendan.

Además consideran indispensable informarse en páginas oficiales, de dejarse llevar por las promesas, contar con dinero suficiente a la hora de viajar, que viaje primero solo un miembro de la familia.

A su vez, comparten que emigrar sin tener en cuenta ciertos puntos y sin el asesoramiento correspondiente, puede tener graves consecuencias. Como familias en albergues porque no consiguen alquiler sin nóminas, argentinos que han viajado y se les han ido sus ahorros pagando noches de hotel, personas pidiendo ayuda para renovar su pasaporte ante la necesidad de regresar, entre otras situaciones.

"El sueño se transforma en pesadilla. Y estás son solo algunas de las muchas experiencias de vida de quienes llegan a España de modo improvisado. También leemos en las redes sociales como muchos alientan a emigrar, porque manifiestan que a ellos les está yendo genial. Y aquí es donde hay que saber diferenciar la realidad".

Para evitar este tipo de escenarios desde la Asociación, buscan ayudar a quienes viajan para que no caigan en este tipo de situaciones. "La decisión no es fácil ni sencilla y entonces muchas veces se nos tilda de negativo, mezquino, pesimista o egoísta a quien responde planteándole la realidad del país al que desean viajar".

Pero en muchos casos las cosas salen como se esperaba, o mejor aún. "Hay también consecuencias positivas. Si consigues trabajo, alquiler, tu bienestar y seguridad te pueden dar la calidad de vida a la que aspiras y por la que has viajado".

Marcela Rodríguez, quien preside la Asociación concluye: "Sin papeles es difícil conseguir trabajo, sin trabajo no hay nóminas, sin nóminas no hay alquileres. Sin alquileres no hay empadronamientos, sin empadronamiento no podés iniciar o completar los requisitos para conseguir los papeles que te hacen falta para lograr la seguridad que buscas" y agrega: "Tener la firme convicción de que la actitud es la que abre o cierra puertas y es sin lugar a dudas lo que puede cambiar tu vida. La actitud es la que te sumará o restará oportunidades. Realmente nos interesa que cada uno busque y encuentre su lugar, bienestar, felicidad y tranquilidad".