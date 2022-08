Cómo logró Alberto Roemmers su fortuna y quiénes son sus herederos

Alberto Roemmers tomó el control de la empresa paterna -un exitoso laboratorio de medicamentos- tras el fallecimiento del mismo en la década del sesenta. A partir de entonces, supo llevar y conducir esa compañía más allá de las fronteras y el crecimiento de esta lo posicionarlo como uno de los argentinos más ricos.

El empresario argentino dedicado a la farmacéutica falleció a los 95 años y con una fortuna que, se estima, ronda los US$2.400 millones. Por esta estimación, se coloca en el puesto 1.292 del ranking de la revista Forbes. Entre los argentinos, ocupa el cuarto lugar detrás de Marcos Galperín (US$ 3.900 millones), Paolo Rocca y familia (US$ 3.900 millones) y Gregorio Pérez Companc (US$ 2.800 millones).

La revista Forbes que incluyó a Roemmers en su lista de grandes millonarios y lo define como "propietario mayoritario de Laboratorios Roemmers, la empresa farmacéutica más grande de Argentina. La empresa fue fundada en 1921 por su padre, el inmigrante alemán Alberto J. Roemmers, un inmigrante alemán en Argentina. Laboratorios Roemmers, de propiedad privada, también tiene operaciones en Brasil, Uruguay y México. Produce una variedad de medicamentos, incluidos antibióticos y tratamientos antiinflamatorios”.

Tras el pase de mando del laboratorio, Alberto Roemmers hijo se fijó en las posibilidades de crecimiento que tenía la empresa en otros países. Así busco la demanda de productos en varios países latinoamericanos y comenzó a producir para ofertar y cubrir esas demandas.

Ese plan incluía la instalación de plantas de la empresa en otros países. Aún hoy la firma mantiene planes de expansión internacional y se sostiene como una empresa de primer nivel en el ámbito regional.

Los herederos

Alberto Roemmers se casó con Hebe de Colman y tuvo cuatro hijos; Alberto (65 años), Alejandro (63), Alfredo Pablo (61) y Christian, trágicamente fallecido en Mendoza cuando tenía 24 años, en el Campeonato Argentino de Parapente.

Hebe fue su esposa y madre de todos sus hijos. Generalmente de perfil bajo pero que siempre se interesó por actividades vinculadas a las artes. Entre sus actividades, se destaca que es madrina de la Asociación Amigos del Museo Sívori.

Los tres son empresarios, aunque Alejandro se diferenció de sus hermanos ya que su pasión por la literatura lo llevó a escribir y es reconocido en ese ámbito. A los 19 años recibió el 2° puesto en un concurso de poesía de la Universidad de Madrid y en 2008 publicó "El regreso del Joven Príncipe", que trata sobre la continuación del famoso libro francés "El Principito" y ese texto se convirtió en libro, "El regreso del joven príncipe" (2008), y vendió tres millones de ejemplares y se tradujo a 30 idiomas. Además, en mayo de este año, presentó su última novela en compañía del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Alberto Jr. y Alfredo Pablo, no solo se destacaron en el mundo empresarial, sino que también brillaron en el yachting. Siguiendo la pasión deportiva de su padre con su mecenazgo, formaron parte de Azzurra, un equipo de regatas de vela que llegaron a ubicarse en el máximo nivel mundial de la alta competición.

Alejandro cuenta que su padre una vez le explicó que para sostener el modus vivendi de la familia, no podría hacerlo vendiendo libros. Por eso, el autor se dedica principalmente a la carrera empresarial, mientras que la venta de libros que deja un remanente de ingresos por regalías que destina a la beneficencia.