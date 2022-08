Una mujer representa a Mendoza en el Campeonato Federal del Asado: quién es y cuál es su secreto

"Soy sanrafaelina", dice con orgullo Betiana Villa recién llegada a Buenos Aires. La mendocina ya está lista para competir en el Campeonato Federal del Asado, el certamen que algunos cuestionaron cuando se anunció y que se llevará a cabo mañana, domingo 14 de agosto, sobre la 9 de julio. "A los 18 años conocí un alvearense, Mauri, y me fui a Estados Unidos. Fue muy loco, porque estuvimos seis meses de novios y así, de la nada, me preguntó si me quería ir con él a Dallas, donde vivía su hermana".

Ese detalle autobiográfico podría pasar inadvertido en el contexto del Campeonato Federal del Asado, pero en Dallas la pareja se dedicó a la gastronomía. Negocio que siguieron en Argentina cuando vieron la oportunidad de volver. "El tío de mi pareja vendía un restaurante, Los Leños, del que aun soy propietaria", comenta feliz de haber logrado armar un equipo de trabajo al que define como "una familia".

En 2017 su marido falleció tras un accidente en moto. Tenían dos hijos: Lautaro (12) y Santi (6): "La vida me cambió totalmente de la noche a la mañana", recuerda y sigue: "Mi mano derecha, Rubén, un tipazo que tiene 65 años y se jubiló este años, me preguntó: 'Beti, ¿Qué posibilidades hay de que aprendas con la parrilla, por lo menos para que vayamos turnándonos?' Él me enseñó a hacer mis primeros asados".

Es clave tener leña para encender y tener muchas brasas, con eso podés hacer lo que quieras

A horas de competir en el Campeonado Federal del Asado, Betiana confiesa que la parrilla al principio era una obligación. "No me quedaba otra", recuerda. Pero cuenta que algo pasó: "Con el correr del tiempo me fui perfeccionando y empecé a recibir halagos. Ahora para mí es un placer hacer asados".

Betiana comparte sus secretos para hacer un buen asado. "El secreto para que algo salga bien es hacerlo con amor, paciencia y perseverancia. En segundo lugar, es clave tener leña para encender y tener muchas brasas, con eso podés hacer lo que quieras. Por último, es clave amar lo que haces: a mí me encanta lo que hago", enumera.

Se enteró por los medios del Campeonato Federal del Asado, leyó los requisitos y se anotó sin darle muchas vueltas al asunto. Se lo contó a las chicas que trabajan con ella, se rieron de eso y se olvidó del tema. "A los 20 días empezó a sonar el teléfono: me llamaban desde un número de Buenos Aires y como el año pasado habíamos tenido un problema con unas estafas virtuales quedé a la defensiva y no atiendo números que no conozco. Me estuvieron llamando durante dos días hasta que me mandaron un mensaje que decía que desde la Federación Gastronómica se querían comunicar conmigo. Nunca asocié eso con la inscripción que yo había llenado", comenta la dueña de Los Leños que pensó que era por un evento.

"Me eligieron entre 10.000 personas. Yo no lo podía creer", dice con una sonrisa y sigue: "No me conocen, Nunca probaron un asado mío. Sólo me eligieron por el perfil así que estoy feliz de ser parte de esto".

Estoy feliz de poder disfrutar esto. Para mí es un orgullo representar a Mendoza.

La emoción de esa oración sintetiza sus expectativas. Hace una pausa, suspira y sigue: "Acá estoy. En este mes nuestra vida cambió. Se viralizó la historia. Recibimos mucho apoyo del municipio, especialmente de la directora de Turismo de General Alvear. Fuimos a la Ciudad de Mendoza, cociné en el auditorio Ángel Bustello -a donde conocí a la ministra de Turismo- y hemos recibido muchísimas muestras de cariño. Fue una experiencia única", cuenta.

Como asadora experta -y consciente de que al principio la parrilla era para ella más una obligación que un placer- sentencia que "cualquier persona puede hacer un asado si le pone amor... No sólo funciona con el asado sino con cualquier cosa que uno haga".

Remata con un elemento clave, infaltable en cualquier asado. "Como buena mendocina, me gusta el vino tinto. Cuando como asado tomo un Malbec". Cuenta una intimidad: sus amigos le hicieron un asado como homenaje antes de su viaje a Buenos Aires y descorcharon unas cuantas botellas para celebrar. "Yo ya gané", dice sonriendo Betiana y sigue: "Estoy feliz de poder disfrutar esto. Para mí es un orgullo representar a Mendoza. Estoy contenta y feliz. Doy gracias a Dios y a la vida por tener mucha gente alrededor. No sólo la familia de Los Leños sino mis amigos de toda la vida y los que se fueron sumando", remata.

Campeonato Federal del Asado: cuándo, donde y por cuánto

El Campeonato Federal del Asado no es una competencia cualquiera sino que fue pensada para celebrar uno de los platos destacados de la gastronomía local: el asado. Miles de personas podrán degustar platos entre $500 y $800 durante el evento en el que habrá diversos shows musicales.

La cita es este domingo 14 de agosto sobre la 9 de Julio. Allí se distribuirán unos 50 puestos de comida entre los que estarán los parrilleros más destacados del país. Además está previsto que los visitantes puedan probar comidas típicas de otros países como Japón, México, Líbano, Austria, Bulgaria, Paraguay, Irlanda, Taiwán, Armenia y Cuba, entre otros.