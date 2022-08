El creativo programa que creó un argentino para saber cuánto sale un asado

Comer asado los fines de semana es una vieja y sana costumbre argentina. Puede ser con la familia o con amigos, pero lo importante será la reunión y la carne a las brasas una mera excusa. Hoy, con los precios por las nubes y una inflación galopante, la costumbre corre riesgo de transformarse en lujo y, para poder hacerlo, las cuentas y cálculos de gastos pasan a cumplir un rol preponderante.

Ante esa situación, Carlos Maslaton creó un bot que publica cada viernes el cálculo de cuánto sale hacer un asado para cuatro personas y su aumento con respecto al informe de la semana previa.

Foto: captura de pantalla de Twitter

El bot usa precios de cinco grandes cadenas de supermercados como son Carrefour, Coto, Día, Disco y Jumbo y arroja un precio estimado promedio. También, mas allá del dato duro, informa mediante gráficos la movilidad de los precios y la comparación entre cada cadena. Otro dato que arrojan los gráficos es la incidencia en el precio final que tiene cada uno de los componentes del asado.

La relación de los precios entre cada componente y cuánto influye en el precio final, discriminado por cadena. (Foto: Twitter @asadito_bot)

¿Qué alimentos componen esta "unidad asado" que creó el usuario? No es acá donde vamos a encontrar el precio de un lomo, un pechito de cerdo o una carne exótica. No. El "asadito" es simple: dos kilos de tira de asado o costilla, cuatro chorizos y una morcilla rosca. Además, como no solo de carne vive el hombre, incluye 500 gramos de tomate y 350 gramos de lechuga, para complementar con una ensalada. Para tomar, una Coca-Cola de 2,25 litros.

La comparación y seguimiento de los precios finales según cada cadena. (Foto: Twitter @asadito_bot)

Carlos Maslaton, casi homónimo del famoso tuitero si no fuera por la falta de tilde en su apellido, contó en diálogo con MDZ que es un abogado que, en su tiempo libre, programa con el lenguaje Python como un divertimento y encontró un método para entretenerse y aportar mediante su conocimiento. "Siempre se habla de la evolución de los precios en términos muy generales. Tenía ganas de dejar en Twitter un testimonio de la evolución de los precios de algo bien concreto que consumimos los argentinos. Así que decidí hacer una canasta que represente un asado básico", explicó.

Además desarrolla que el trabajo que hizo fue armar "un programa que todos los viernes toma los precios de seis artículos de los sitios web de cinco supermercados".

La comparación de la evolución de los precios a valor peso y a valor dólar. (Foto: Twitter @asadito_bot)

La motivación para hacerlo, mas allá del entretenimiento y el querer transmitir algo, fue "el espanto que me produce ver como se licúa el poder adquisitivo del peso". Cosa que no solo a él lo preocupa y luego analizó que "el asado que hoy compramos a $4.000, hace un año probablemente lo comprábamos a $2.000 y (desde mi perspectiva) estamos tan acostumbrados a esta dinámica que ni cuenta nos damos".

Otra razón más "solidaria" vendría a ser con los consumidores que, al fin y al cabo, son sus seguidores: "Quiero que los seguidores vean dónde pueden comprar el asado más barato".