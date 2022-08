Las mellizas que se hicieron virales por hacerle una broma a su abuela

"Mi abuela se olvida de mi", tituló Josefina Panella es su publicación de Tik Tok y alcanzó una espectacular viralidad, con más de 1 millón 200 mil "me gusta". Se trata de una broma que su hermana melliza, María Panella, le hizo a ella y a su "abu Marta".

Las mellizas Panella fueron con su abuela a La Barraca Mall. Terminada la jornada de compras, María se subió al auto, pero Josefina se separó. Al darse vuelta, advirtió que la abu Marta ya había arrancado y la dejaba en el estacionamiento. Su hermana, lejos de advertir a la conductora el faltante, trató de que Marta si fuera sin ella mientras grababa todo.

Mientras María filmaba a su melliza corriendo para alcanzar el vehículo, la abuela advierte la situación, a medias: "Viene alguien corriendo", dijo. "Es una amiga, que me está jodiendo", respondió la nieta y Marta retrucó: "¿Pero no la querés?". "No, no la quiero, seguí".

Finalmente, la abu frenó y advirtió que se trataba de su otra nieta, que corrió más de 3 cuadras para alcanzarlas. Su cara de sorpresa y preocupación fue tan grande que Marta ya no sólo es viral en Tik Tok sino que hasta tiene stickers que recorren los grupos de WhatsApp.

En este enlace podés ver el video que subió Josefina con su usuario de Tik Tok @jo_panellaa .